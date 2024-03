Ważne wieści ws. Lewandowskiego. Hiszpanie są tego pewni

W najbliższą sobotę FC Barcelona zagra u siebie z Las Palmas. Zespół z Wysp Kanaryjskich miał kryzys formy przed marcową przerwą reprezentacyjną. Nie wygrał pięciu kolejnych spotkań, stracił w nich aż 12 bramek.

Zobacz wideo Robert Lewandowski znów zwycięzcą Ligi Mistrzów?

Hiszpanie są przekonani ws. Lewandowskiego

Barcelona ma przed sobą grę na dwóch frontach. W lidze goni Real Madryt, do którego traci osiem punktów. "Królewscy" musieliby wpaść w dołek i przegrać El Clasico, by na finiszu sezonu była zażarta walka o mistrzostwo Hiszpanii. Ale Xavi i jego piłkarze wierzą, że wszystko jest możliwe.

Do tego przed "Blaugraną" ćwierćfinał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz odbędzie się w stolicy Francji 10 kwietnia. Rewanż w Barcelonie sześć dni później.

Jednak zanim starcia z "Los Blancos" i paryżanami, trzeba zmierzyć się z Las Palmas, które zajmuje miejsce w środku tabeli La Ligi, ale ostatnio nie grało najlepiej.

Zdaniem Sergiego Capdevili z katalońskiego dziennika "Sport" Lewandowski nie zacznie meczu z Las Palmas od początku. Co najwyżej miałby wejść z ławki, albo Xavi może dać mu po prostu odpocząć przed dwumeczem z PSG i El Clasico. Barcelona ma do rozegrania trzy bardzo trudne i bardzo ważne mecze w przeciągu zaledwie 11 dni.

W pierwszej jedenastce na Las Palmas miałby się znaleźć Vitor Roque. Młody Brazylijczyk rozwija się z każdym kolejnym tygodniem, był chwalony za swoją pracę na treningach podczas przerwy reprezentacyjnej.

"Vitor Roque podczas przerwy na mecze reprezentacji trenował na bardzo dobrym poziomie i ma szansę zagrać od pierwszej minuty w meczu przeciwko Las Palmas wraz z Joao Félixem i Lamine Yamalem. Mając na uwadze mecz z PSG, Robert Lewandowski może odpocząć w tym spotkaniu" - oznajmił dziennikarz z Hiszpanii.

Gdyby Lewandowski nie znalazł się w kadrze meczowej na Las Palmas, pierwszym zmiennikiem dla Vitora Roque mógłby zostać wychowanek Barcelony, Marc Guiu.

Poza tym Lewandowski okupił awans na mistrzostwa Europy z polską kadrą drobną kontuzją, więc odpoczynek mógłby być wskazany nie tylko z powodów sportowych, ale też zdrowotnych. Napastnik kilka razy łapał się za udo, miał na nim położony worek z lodem. To efekt starcia z jednym z walijskich piłkarzy w drugiej połowie. Na szczęście to nie było nic poważnego, co potwierdził sam zainteresowany.

- To było jeszcze w pierwszej połowie, mecz był twardy, ale wszystko będzie dobrze - odpowiedział w Cardiff na pytanie Sport.pl o swój uraz.

Mecz FC Barcelona - Las Palmas w sobotę o godzinie 21:00.