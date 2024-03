Katastrofa polskiego klubu. PZPN podjął decyzję. Miarka się przebrała

Skra Częstochowa zataiła zaległości finansowe w procesie licencyjnym przed rozpoczęciem sezonu 2023/2024. Klub zostanie za to ukarany.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze wylądowali w Warszawie, a tam szok. Garstka kibiców

Skra Częstochowa ukarana. Miarka się przebrała

Komunikat w sprawie kary dla Skry Częstochowa przedstawił Polski Związek Piłki Nożnej na swojej oficjalnej stronie.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że Klub w toku zasadniczej procedury licencyjnej na rozgrywki II ligi w sezonie 2023/2024 przedstawił do procesu licencyjnego niezgodne ze stanem faktycznym, niekompletne i wprowadzające w błąd tabele finansowe z zakresu kryterium F.04. Z przeprowadzonej analizy bezsprzecznie wynika, że Klub nie wykazał w toku procesu licencyjnego zobowiązań względem zawodników, które na dzień 31 marca 2023 roku oraz na dzień wydania licencji były zobowiązaniami przeterminowanymi zgodnie z definicją zobowiązań wskazanych w kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego. Całość zobowiązań wymagalnych do procesu licencyjnego na sezon 2023/2024 została przez Klub spłacona dopiero 27 marca br - czytamy w komunikacie.

- Wyraźnie należy podkreślić, że poprzez przedstawienie niezgodnych ze stanem faktycznym tabel finansowych w toku zasadniczego procesu licencyjnego, Komisja miałaby podstawy do odmowy udzielenia licencji na rozgrywki 2. Ligi w sezonie 2023/2024. W tak ustalonym stanie faktycznym Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN postanowiła wymierzyć Klubowi najwyższy wymiar środka kontroli w postaci ujemnych punktów na sezon rozgrywkowy 2024/2025 uwzględniając, że maksymalnie można odjąć Klubowi dziesięć punktów w danym sezonie rozgrywkowym - dodano w komunikacie.

Skra Częstochowa ma teraz pięć dni na odwołanie się od decyzji do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN.

To nie pierwsza kara dla tego klubu. W grudniu ubiegłego roku Komisja do spraw Licencji Klubowych PZPN wymierzyła Skrze karę odjęcia ośmiu punktów, która miała wejść od następnego sezonu. Powodem tego były opóźnienia wypłacanych premii dla piłkarzy. Klub dostał jednak ultimatum, które zakładało zmniejszenie kary do trzech punktów, ale do 15 stycznia zaległości musiały zostać uregulowane. Działaczom się to udało i kara została zmniejszona.

Skra Częstochowa jeszcze nie tak dawno rywalizowała w I lidze. Klub awansował tam w sezonie 2020/2021 po raz pierwszy od 69 lat. W ubiegłym sezonie spisał się jednak słabo i spadł do II ligi.

Skra Częstochowa z 33 punktami w 25 meczach zajmuje dziewiąte miejsce w drugiej lidze. Ma trzy punkty straty do strefy barażowej do walki o awans do I ligi. Z drugiej strony częstochowianie mają tylko sześć punktów przewagi nad strefą spadkową.