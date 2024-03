W Barcelonie odetchnęli z ulgą. Wszystko jasne ws. Lewandowskiego!

Choć Robert Lewandowski przyjeżdżał na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski w kapitalnej formie, to nie trafił do siatki ani w meczu z Estonią (5:1), ani z Walią. Mimo to odegrał kluczową rolę w finałowym starciu, gdyż jako pierwszy skutecznie wykorzystał rzut karny w serii jedenastek i poprowadził zespół do zwycięstwa. Nie był to jednak dla niego łatwy mecz, zwłaszcza że kończył go z urazem.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze wylądowali w Warszawie, a tam szok. Garstka kibiców

"Ból, który towarzyszył mu po jednym ze starć w pierwszej połowie, przysłoniła euforia. Ale po meczu, gdy adrenalina opadła, nie było już tak dobrze. Kapitan reprezentacji Polski wyraźnie utykał, wychodząc z autokaru" - czytamy w tekście Dominika Wardzichowskiego i Bartłomieja Kubiaka ze Sport.pl. - Mecz był twardy, ale wszystko będzie dobrze - zapewniał na gorąco Lewandowski.

Świetne wieści dla FC Barcelony. Robert Lewandowski pojawił się na treningu

"Przed dogrywką fizjoterapeuci okładali go lodem. Wytrzymał, ale kontynuował grę do granic możliwości. Ostatecznie odegrał kluczową rolę w rzutach karnych" - przekazał hiszpański "Sport". Następnego dnia piłkarz wyleciał już do Barcelony, gdzie w sobotę 30 marca czeka go ligowe starcie z Las Palmas. Choć w środę nie trenował, to w czwartek miał już wziąć udział w zajęciach. Przed kolejnym meczem czekają go jednak zaledwie dwie sesje treningowe.

"Niezależnie od wszystkiego, obciążenia i niewygód, jakich doznał w spotkaniu z Walią, powstają pytania na temat tego, co Xavi powinien z nim zrobić w sobotę" - dodano. Nasz piłkarz zamieścił w czwartek w mediach społecznościowych fotografię z treningu, na której wygląda na bardzo zadowolonego, dlatego nie powinno być komplikacji z jego najbliższym występem.

Robert Lewandowski screen Instagram

Dziennik "Marca" zaznaczył, że w ostatnich dniach aż 15 piłkarzy FC Barcelony znajdowało się na zgrupowaniach kadr narodowych. Mimo że kilku wróciło z urazami, to żaden nie wydaje się zbyt poważny. Poza naszym zawodnikiem dyskomfort w kostce czuje Jules Kounde, natomiast Andreas Christensen w ogóle nie pojawił się na zgrupowaniu Danii ze względu na problem ze ścięgnem Achillesa. Dziennikarze uważają jednak, że wszyscy będą do dyspozycji Xaviego w sobotnim spotkaniu. "Odetchnął z ulgą" - podsumowano.

Do treningów wrócił za to zmagający się w ostatnim czasie z kontuzją ścięgna podkolanowego Ferran Torres, który 31 stycznia po zaledwie sześciu minutach opuścił boisko w starciu z Osasuną (1:0). Po 29. kolejkach La Liga FC Barcelona zajmuje pozycję wicelidera tabeli i traci osiem punktów do Realu Madryt.