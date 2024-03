A jednak! Wyjaśnia się przyszłość Neymara

Neymar przeniósł się do Al-Hilal latem zeszłego roku. Brazylijczyk zaliczył koszmarny początek przygody z nowym klubem. Wystąpił tylko w pięciu spotkaniach, a następnie podczas zgrupowania kadry narodowej doznał poważnej kontuzji - zerwał więzadło krzyżowe przednie i uszkodził łąkotkę w lewym kolanie. Od października pozostaje poza placem gry i jak na razie nie wiadomo, kiedy wróci na murawę.

Nowe wieści w sprawie przyszłości Neymara

Ostatnio pojawiało się wiele informacji na temat przyszłości Neymara. Zagraniczne media twierdziły, że po wygaśnięciu umowy w 2025 roku może odejść z Al-Hilal i przenieść się do Europy. W programie Bar Canaletes ujawniono, że napastnik zamierza wrócić do FC Barcelony i ma już opracowany plan. Nie wykluczono również jego transferu do Katalonii już tego lata. Teraz najnowsze wieści w tej sprawie przekazał redaktor naczelny BarcaTimes Shay Lugassi. Jego zdaniem Neymar nie wróci jednak do FC Barcelony w najbliższych miesiącach.

"Wbrew doniesieniom, szanse na powrót Neymara tego lata do Barcelony są zerowe. W przyszłym sezonie będzie kontynuował grę w Arabii Saudyjskiej. Źródła bliskie jego otoczeniu całkowicie temu zaprzeczają" - napisał na Twitterze. Neymar nie jest łączony jedynie z FC Barceloną. W mediach mówi się także o jego możliwym dołączeniu do Interu Miami lub Santosu.

Neymar występował w FC Barcelonie w latach 2013-2017. W tym czasie wystąpił w barwach katalońskiego klubu w 186 spotkaniach, w których zdobył 105 bramek i zaliczył 76 asyst. Sięgnął również między innymi dwukrotnie po mistrzostwo Hiszpanii i po Ligę Mistrzów. Po przygodzie w Hiszpanii trafił do PSG, a następnie do Al-Hilal.