Sensacyjni mistrzowie Europy znowu nie dali rady. Totalny marazm. To się ciągnie latami

Ostatnim wielkim turniejem reprezentacji Grecji były mistrzostwa świata w 2014 roku. Grecy spisali się tam przyzwoicie, bo wywalczyli cztery punkty w grupie (0:3 z Kolumbią, 0:0 z Japonią i 2:1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej) i awansowali do 1/8 finału. Tam odpadli po rzutach karnych z sensacją tego turnieju - reprezentacją Kostaryki - która była o krok od awansu do półfinału.

REKLAMA

Zobacz wideo Koniec sezonu polskich łyżwiarzy. Prezes PZŁS, Rafał Tataruch, podsumowuje. "My się teraz rozpędzamy"

Grecy znów nie jadą na mistrzostwa Europy. Trzeci raz z rzędu

Potem mistrzowie Europy z 2004 roku zaliczyli bolesny upadek. Eliminacje do Euro 2016 były absolutną katastrofą. W porównaniu do Greków niedawno zakończona kampania kwalifikacyjna Polaków była wręcz wzorowa. Pracę z ich reprezentacją po mundialu w Brazylii zaczął Claudio Ranieri, który w czterech pierwszych meczach zdobył... jeden punkt. Gwoździem do trumny dla szkoleniowca, który potem zdobył mistrzostwo Anglii z Leicester, była jednobramkowa porażka z Wyspami Owczymi. Jego następcy wcale nie poradzili sobie dużo lepiej. Ostatecznie Grecy się skompromitowali i z sześcioma punktami zajęli ostatnie miejsce w grupie. Wygrali tylko mecz z Węgrami (4:3).

W kolejnych latach tak źle nie było, ale Grekom wciąż nie udawało się pojechać na turniej finałowy. W eliminacjach do mundialu w Rosji zakwalifikowali się do baraży, ale w nich przegrali z Chorwacją (1:4, 0:0), która potem zdobyła srebrne medale. Większą wpadką było niepojechanie na Euro 2020 - w eliminacjach Grecy byli gorsi od Włoch i Finlandii, nie mieli też barażowej furtki, którą inne reprezentacje dostały za wyniki w Lidze Narodów. W kwalifikacjach na mistrzostwa świata w Katarze Grecy nie dali rady Hiszpanii i Szwecji - walkę o awans na ten turniej ich reprezentacja zaczęła od wyjazdowego remisu z tą pierwszą kadrą, ale potem ten wynik zmarnowała w meczach z Kosowem (1:1, 1:1) i Gruzją (1:1, 2:0).

Gruzini łączą się też z najświeższą porażką eliminacyjną Grecji. Na awans przez kwalifikacje nie dawano Grekom większych szans - w grupie mieli Francję i Holandię - ale w barażach szansa na wywalczenie promocji na Euro 2024 wyglądała przyzwoicie. W pierwszym meczu udało im się wygrać z Kazachstanem aż 5:0, ale w finale nie podołali Gruzji na wyjeździe - i odpadli po rzutach karnych - ku wielkiej radości gospodarzy. Dla Greków to już piąta wielka impreza z rzędu, która ich ominie.

Nie tylko Grecy. Kogo jeszcze zabraknie na Euro 2024 w Niemczech?

To jednak niejedyna reprezentacja, która nie pojedzie na tegoroczne mistrzostwa Europy. Wśród drużyn, których zabraknie na turnieju, na który jedzie niemal pół kontynentu (24 z 53 reprezentacji), zabraknie m.in. Norwegów z Erlingiem Haalandem - ich reprezentacja dalej ma tylko jeden występ na Euro, w 2000 roku. Nie będzie też Szwedów, którzy mają za sobą fatalne eliminacje oraz Bośni i Hercegowiny - jedynej reprezentacji na świecie, która zagrała na mundialu, ale nie pojechała na turniej kontynentalny.

W gronie zakwalifikowanych nie zabrakło Polski, która na turniej wślizgnęła się w ostatniej chwili, dzięki wygranym z Estonią (5:1) i Walią (0:0, 5:4 p.r.k.) w barażach. Biało-Czerwoni w Niemczech zagrają w grupie D, gdzie ich rywalami będą Holandia, Austria i Francja.