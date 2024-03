Polska ma kolejny nowoczesny stadion. Obiekt na 3000 miejsc za 50 milionów!

Unia Skierniewice to jeden z najstarszych polskich klubów. Mimo to nie może pochwalić się wieloma sukcesami. W rywalizacji ligowej największym osiągnięciem było zajęcia drugiego miejsca w III lidze (sezon 1999/2000). Ponadto klub dwukrotnie dotarł do 1/16 finału Pucharu Polski, a także czterokrotnie wygrał Okręgowy Puchar Polski ŁZPN. Szanse na to ma również i w tym sezonie. Do walki piłkarzy zmotywować może nowy stadion. W sobotę 23 marca nastąpiło jego oficjalne otwarcie.

Unia Skierniewice doczekała się nowoczesnego obiektu. Budowa pochłonęła miliony

Tego dnia rozegrano mecz 22. kolejki III ligi z Legionovią Legionova. Ostatecznie w meczu nie padły gole. Jednak więcej niż o wyniku czy przebiegu spotkania, mówi się o wydarzeniach, do jakich doszło przed pierwszym gwizdkiem. Wtedy to odbyła się ceremonia otwarcia obiektu przy ul. Pomologicznej. Uświetniły ją pirotechnika i pokazy laserów. Podczas uroczystości wręczono też kilka statuetek. Przecięto również wstęgę. - Życzę, by - z odpowiednim fundamentem - spełniały się kolejne marzenia i na tym stadionie rozgrywały się mecze ekstraklasy - mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, cytowany przez infoskierniewice.pl.

Stadion powstał na terenie poprzedniego obiektu. Prace rozpoczęły się w czerwcu 2022 roku, a piłkarze przenieśli się na murawę w Nieborowie. W tym czasie stworzono nowoczesną płytę boiska, a także szatnie. Zadaszono trybunę i w pełni oświetlono obiekt. Zmieniono też pojemność stadionu. Na dawnym obiekcie mogło zasiąść pięć tysięcy widzów. Teraz liczbę zredukowano do trzech tysięcy. Dodatkowo powstały dwa mniejsze boiska. Jak donosi portal skierniewice.naszemiasto.pl, mają z nich korzystać uczniowie lokalnych szkół, a także kluby sportowe. I to przez cały rok.

Budowa stadionu była kosztowna. Jak informuje klub na oficjalnej stronie, mowa o kwocie powyżej 50 mln złotych. "Inwestycja została dofinansowana z funduszu 'Polski Ład' (28,5 mln złotych) oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (2,4 mln złotych)" - czytamy. Już wcześniej oddano nowoczesny kompleks boisk z dwoma zadaszonymi halą pneumatyczną placami

Unia dokonała kilku znaczących wzmocnień. Jak na razie nie przekładają się na poprawę sytuacji klubu w III lidze

I już otwarcie stadionu okazało się sukcesem. Na trybunach pojawił się niemal komplet widzów. I mimo że ostatecznie nie zobaczyli bramek, to z pewnością mogą być zadowoleni z nowoczesnego obiektu. Sama Unia nie może być jednak zadowolona z wyników. Zajmuje dopiero siódmą lokatę. Niewiele pomogły też zimowe wzmocnienia.

Do klubu sprowadzono doświadczonych zawodników. Mowa m.in. o Mateuszu Cegiełce (ostatnio I liga, Znicz Pruszków), Jakubie Górskim czy Aghwanie Papikjanie. 30-latek grał w Polsce przed laty w ŁKS-ie Łódź czy GKS-ie Bełchatów, a w ojczyźnie występował wraz z Alaszkertem Erywań w Lidze Konferencji Europy.