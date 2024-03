Co za hit! Hiszpanie ruszają po reprezentanta Polski. Jego klub żąda fortuny

Reprezentacja Polski awansowała na Euro 2024! Najpierw bez większych problemów pokonała 5:1 Estonię, a następnie dopiero po rzutach karnych rozprawiła się z Walią (5:4, po dogrywce był bezbramkowy remis). Niewątpliwie bohaterem marcowego zgrupowania był Jakub Piotrowski. Defensywny pomocnik strzelił pięknego gola z dystansu w pierwszym meczu, czym zachwycił nie tylko media, ale i UEFA. Ta nominowała trafienie do tytułu najlepszej bramki baraży. "Miłe jak ktoś zaskakuje pozytywnie. Dzisiaj zrobił to Piotrowski - duży progres w ostatnich dwóch latach - brawo" - zachwycał się Zbigniew Boniek. I wydaje się, że to właśnie Piotrowski może najwięcej zyskać na marcowym zgrupowaniu.

Rosną szanse Piotrowskiego na transfer. Hiszpański gigant dołącza do wyścigu o Polaka

Obecnie 26-latek gra dla Łudogorca Razgrad, w którym także prezentuje się znakomicie. Strzelił już 15 bramek i zdobył cztery asysty, a przypomnijmy, że jest on defensywnym pomocnikiem. Zaledwie pięć goli więcej ma Robert Lewandowski, czyli nominalna "dziewiątka". Te statystyki robią wrażenie, na tyle, że zainteresowanie nim wyraziło wiele klubów. Wszystko nasiliło się po barażach i wydaje się już niemal pewne, że latem Polak zmieni barwy.

Przekonany o tym jest bułgarski portal temasport.com. Jak donoszą dziennikarze, o Piotrowskiego już od kilku tygodni pyta się m.in. Galatasaray Stambuł. "Klub zrobi wszystko, by po zakończeniu sezonu pozyskać Jakuba. Wysłannicy ze Stambułu obserwowali jego występy przeciwko Estonii i Walii. Co więcej, Turcy próbowali sprowadzić go już zimą, ale ich próby zakończyły się fiaskiem" - czytamy.

Teraz do listy chętnych dołączył kolejny klub. To Villarreal, a więc dziewiąta drużyna obecnego sezonu La Liga. Polecić w hiszpańskiej drużynie mieli go skauci. "Villarreal monitoruje sytuację 26-latka. Krążą plotki, że ma zastąpić Etienne'a Capoue. W końcu Francuz w lipcu skończy 36 lat. Villarreal będzie więc próbował dokonać wzmocnień w środku pola, a Piotrowski będzie niewątpliwie jedną z opcji" - dodali dziennikarze.

Bułgarzy wycenili Piotrowskiego. Astronomiczna kwota

Poinformowali również, że to właśnie na sprzedaży Polaka Łudogorec chce zarobić najwięcej latem. Mowa nawet o 10 mln euro. Na tyle rzekomo wycenił go klub. Portal Transfermarkt wycenia go z kolei na 2,5 mln euro, ale po barażach jego wartość zdecydowanie wzrosła.

O tym, czy ostatecznie Piotrowski zmieni barwy, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Wydaje się, że transfer do Villarrealu mógłby otworzyć nowe możliwości dla pomocnika. W końcu to jedna z pięciu czołowych lig w Europie. Co więcej, mógłby zostać kolejnym Polakiem, który zagra w La Liga. Obecnie występują tam Robert Lewandowski i Kamil Piątkowski.

Wydaje się niemal pewne, że jeśli Piotrowski utrzyma formę, to pojedzie na mistrzostwa Europy. Te rozpoczną się już 14 czerwca. W fazie grupowej Polska zmierzy się z Francją, Holandią i Austrią.