Bestialski atak pseudokibiców w Rzeszowie. 15-latek wywieziony w bagażniku do lasu

Do zdarzenia doszło w niedzielę 24 marca około godziny 18:30. Do idącego chodnikiem 15-latka podjechał samochód marki BMW, z którego wysiadło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Jeden z napastników uderzył nastolatka, a następnie obaj siłą wciągnęli go do samochodu. O szczegółach dalszych wydarzeń poinformowała policja.

Pseudokibice porwali 15-latka i pobili go w lesie. Bestialski atak w Rzeszowie

Pokrzywdzony był świadomy całej sytuacji i przez okno samochodu widział, że napastnicy wjeżdżają do lasu. Tam trzech pseudokibiców pobiło go, a do tego zmusiło do nagrania wideo, na którym 15-latek wyrzeka się sympatii do swojego klubu. Później film rozesłali do znajomych porwanego.

- Na miejscu z pojazdu wysiadło trzech napastników, a czwarty pozostał w środku. Mężczyźni bili 15-latka i zabrali mu telefon komórkowy. Siłą zmusili go, aby wyparł się sympatii do jednego z rzeszowskich klubów piłkarskich, którego był fanem. Całe zdarzenie zarejestrowali na jego telefonie i rozesłali do jego znajomych. Po wszystkim odwieźli nastolatka do rodzinnej miejscowości - poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiej policji Magdalena Żuk cytowana przez portal halorzeszow.pl.

Policję o całym zdarzeniu poinformował ojciec poszkodowanego. Funkcjonariusze zajmujący się środowiskami pseudokibiców w poniedziałek 25 marca zatrzymali dwóch 19-latków oraz 21-latka z powiatu rzeszowskiego. Tożsamości czwartego z napastników nadal nie ustalono.

"Wszyscy usłyszeli zarzut dotyczący pozbawienia wolności, za co kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Jeden z 19-latków i 21-latek usłyszeli również zarzut zmuszenia do określonego zachowania. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności" - czytamy na stronie internetowej KMP Rzeszów.