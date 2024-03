Głośno o występie Szymona Marciniaka. "Zagrał szefa" w historycznym meczu [WIDEO]

Mecz barażowy pomiędzy Gruzją i Grecją dla obu reprezentacji znaczył wiele. Goście mieli szansę pojechać na turniej, choć w eliminacjach trafili bardzo źle - na Francję i Holandię - i zakończyli je na 3. miejscu w grupie. Dla Gruzji była to okazja na największy sukces piłkarski w historii - w o tyle niespodziewanych okolicznościach, że w kwalifikacjach gospodarze potrafili pokonać jedynie fatalny Cypr.

Gruzja z awansem na Euro 2024. Szymon Marciniak nie żałował kartek

W drodze do finału baraży obie reprezentacje były faworytami swoich spotkań półfinałowych. Gruzja pokonała u siebie Luksemburg (2:0), a Grecy rozbili Kazachstan (5:0). Było pewne, że w Tbilisi oba zespoły będą liczyć na awans. O tym ile dla piłkarzy znaczyła stawka, niech świadczy to, że sędziujący to spotkanie Szymon Marciniak pierwszą żółtą kartkę w tym meczu pokazał już w 6. minucie. Ukarany został Grek George Baldock za faul na Chwiczy Kwaracchelii.

Na tym się nie skończyło. Do przerwy żółte kartki zobaczyli jeszcze Pandelis Chadzidiakos, Budu Ziwziwadze i Konstandinos Mawropanos. Kulminacja emocji nastąpiła pod sam koniec pierwszej połowy, gdy zawodnicy obu drużyn zaczęli ze sobą walczyć. Wybuchło wielkie zamieszanie. Ostatecznie Szymon Marciniak pokazał w tej sytuacji dwie czerwone kartki - jedną Giorgiemu Lorii, rezerwowemu bramkarzowi reprezentacji Gruzji, a drugą członkowi sztabu szkoleniowego kadry Grecji.

Do końca meczu polski arbiter jeszcze trzy razy musiał upomnieć zawodników. Ostatecznie zobaczyliśmy więc dwa czerwone i aż siedem żółtych kartoników. Piłkarze obu reprezentacji przez cały mecz nie potrafili zdobyć bramki, więc mecz musiały rozstrzygnąć rzuty karne. W nich lepsi byli Gruzini, którzy awansem na mistrzostwa Europy wprawili cały kraj w ekstazę.