Zwrot ws. Kucharski - Lewandowski. Eksperci wycofują się w dziwnych okolicznościach

W lutym minął rok, odkąd Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia próbuje uzupełnić postępowanie dowodowe w zakresie nagrań rozmów Lewandowskiego z Kucharskim. Sąd czeka na opinię dotyczącą autentyczności nagrań. Analiza miała być zrobiona pod kątem informatycznym i fonoskopijnym - po to, aby sąd mógł odnieść się do ustaleń policyjnych ekspertów, którymi w akcie oskarżenia podpierała się prokuratura.

Nagrania autentyczne vs. dowody zepsute

Przypomnijmy, że prokuratura najpierw zleciła badania do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej w Poznaniu. W raporcie tej instytucji, który bardziej szczegółowo omawialiśmy w tym miejscu, czytamy: "Nie stwierdzono występowania jakichkolwiek śladów, które mogłyby świadczyć o braku ciągłości badanych nagrań". Dokument kończy się jednak stwierdzeniem, że w pracowni, której dokonywano badań, nie można wykonać analizy wahań częstotliwości prądu sieci elektroenergetycznej, które "stanowi najbardziej wiarygodne badanie autentyczności zapisów cyfrowych". W związku z tym wykonująca raport ekspertka nie podjęła się sformułowania "ostatecznego wniosku, że nagrania te są ciągłe, czyli autentyczne". To dlatego prokuratura przekazała materiał do Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie.

Eksperci z tego instytutu napisali w raporcie, że w nagraniu nie ma utrwalonego tzw. przydźwięku sieciowego (Electric Network Frequency) i nie mogą zbadać autentyczności materiału na jego podstawie, ale ich zdaniem nie przeszkadza to w stwierdzeniu, że nagrania mają charakter autentyczny.

Swoją analizę nagrań przeprowadziła też strona oskarżonego. Zleciła to Arkadiuszowi Lechowi, ekspertowi w zakresie informatyki i fonoskopii. Ten podważył autentyczność nagrań. Argumentów miał kilka, w tym jego zdaniem kluczowy. Tego, iż nie da się zbadać źródłowego nagrania jednej z rozmów (wykonanego w Restauracji Baczewski), bo to zostało wykonane na telefonie Huawei P20, który został zresetowany do ustawień fabrycznych. Nagranie przed zresetowaniem telefonu zostało przeniesione na inne urządzenia. Obecnie widnieje na nich w kilku postaciach. Jest tam plik "20200106 124457.M4a" oraz pliki utworzone z tą samą datą i godziną (co do sekundy), które w oznaczeniach telefonu mają kolejne cyfry:

20200106 124457_1

20200106 124457_ 1_1

20200106 124457_ 2

Lech chciał wyjaśnienia tej sprawy, twierdził, że dowody zostały zepsute. Wątpliwości obrońców Kucharskiego opisywaliśmy w tym miejscu. Strona Lewandowskiego, reprezentowanego przez prof. Tomasza Siemiątkowskiego przekazywała nam wówczas, że skupianie się na zresetowanym telefonie, a nie na tych, gdzie są nagrania, to "aberracja i odwracanie uwagi opinii publicznej".

Drugi instytut też nagle odmówił badań

Sąd na jedynej jak dotąd rozprawie z lutego 2023 roku, przychylił się do wniosku obrońców Kucharskiego i zlecił dodatkowe badania urządzeń i nagrań (informatyczne i fonoskopijne). Wysłał materiał do Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie im. prof. Jana Sehna. Tam zrobiono ekspertyzę informatyczną. Potem - jak ustaliliśmy w sądzie i we wskazanej placówce - do sądu wpłynęła informacja o braku możliwości sporządzenia opinii fonoskopijnej przez Instytut i prośba o zwolnienie tej placówki z obowiązku wydania opinii. Okazało się, że w instytucie zwolnili się z pracy albo zachorowali wszyscy eksperci, którzy mogli wykonać takie badanie.

Sąd znalazł zatem inną placówkę, która miała zająć się sprawą: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne (PTK). Znów zlecono opinię informatyczną i fonoskopijną i przesłano do ekspertów wszystkie materiały m.in. telefony. Opinia informatyczna z PTK dotarła do sądu dość szybko. Miała kilka stron. Obrońcy Kucharskiego byli zaskoczeni jej powierzchownością i mieli wypunktować swoje zastrzeżenia. Takowe prawdopodobnie miał też sąd. Biuro pionu karnego przekazało nam bowiem, że w wyniku "niepełności złożonej opinii" poproszono PTK o uzupełnienie dokumentu. Sąd ponowił też prośbę o analizę fonoskopijną. Placówka poinformowała jednak sąd, że sprawą się zajmie, ale będzie potrzebowała na to ok. 12 miesięcy. Z zamieszczonych przez Cezarego Kucharskiego na platformie X wpisów można wnioskować, że kolejne ekspertyzy PTK wyceniło niemal na 100 tys. złotych. Po nakreśleniu ram czasowych PTK poinformowało jednak sąd, że nie wykona prac.

"Dyrektor Instytutu wskazał, że stan kadrowy Towarzystwa nie pozwala na sporządzenie opinii w sprawie" - przekazał nam sąd. PTK oficjalnie nie odniosło się do naszych pytań w tym temacie.

Znów zatem przy próbie analizy fonoskopijnej nagrań powtarza się ten sam scenariusz dotyczący odmowy realizacji badań przez ekspertów. Co teraz? "Decyzja w zakresie dalszego postępowania dotyczącego ewentualnego dopuszczenia opinii z innego instytutu lub biegłego nie została jeszcze podjęta" - przekazał nam sąd.