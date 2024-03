Sceny na Santiago Bernabeu. Trener mówi, że mu wstyd

Reprezentacja Hiszpanii we wtorkowy wieczór w hitowym meczu towarzyskim zmierzyła się przed własną publicznością z Brazylią. Pojedynek był pasjonujący, padło w nim aż sześć goli i ostatecznie był remis 3:3. Gole dla Hiszpanów zdobyli: Rodri dwie (12. i 87. z rzutów karnych) Dani Olmo (36.), a dla Brazylijczyków: Rodrygo (40.), Endrick (50.) i Lucas Paqueta (97. z rzutu karnego).

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski znów zwycięzcą Ligi Mistrzów?

Alvaro Morata wygwizdany w Madrycie. Trener mówi, że mu wstyd

Piłkarze na stadionie Santiago Bernabeu stworzyli niesamowite widowisko. Nie dopisali za to kibice gospodarzy, którzy gwizdali na Alvaro Moratę, napastnika lokalnego rywala Realu - Atletico. Morata jest wychowankiem Realu Madryt, dla którego zagrał 95 meczów i zdobył 31 bramek.

W 2019 roku zdecydował się na transfer z Chelsea do Atletico Madryt. Kibice Realu Madryt byli wtedy wściekli, uznali go za zdrajcę i do dziś mu tego nie potrafią wybaczyć.

Takie zachowanie fanów skomentował Luis de la Fuente, trener reprezentacji Hiszpanii.

- To mnie bardzo martwi, że w moim kraju gwiżdżą na kapitana reprezentacji Hiszpanii, który jest dla nas przykładem i wzorem do naśladowania. To naprawdę boli. Kiedy słyszę te gwizdy, buczenie czuję się zawstydzony – powiedział Luis de la Fuente.

Gdy otrzymał kolejne pytanie od dziennikarzy, wrócił do tematu Moraty.

- Postawmy sprawę jasno, była to mniejszość kibiców. Zawsze znajdzie się ktoś, kto przesadzi w wyrażaniu swojej opinii. Kibice byli fantastyczni, ale jako Hiszpan wstydzę się, gdy ktoś ośmiela się gwizdać na kogoś noszącego barwy naszego kraju. Zdecydowana większość jednak nas wspierała i cieszyliśmy się fantastycznym występem - dodał Luis de la Fuente.

Morata w reprezentacji Hiszpanii zagrał 71 spotkań, zdobył 34 gole i miał siedem asyst.

Hiszpanie na mistrzostwach Europy w Niemczech zagrają w grupie B z Chorwacją (15 czerwca), Włochami (20 czerwca) i Albanią (24 czerwca).