Afera we Wrocławiu. Ukraiński gwiazdor starł się z polskim ochroniarzem [WIDEO]

Ukraina, podobnie jak Polska, we wtorek zapewniła sobie awans na Euro 2024. Uczyniła to zresztą we Wrocławiu. Niestety zaraz po zwycięstwie rozegrały się sceny, których nie chcielibyśmy oglądać. Na murawę wbiegło kilku kibiców i musiała interweniować ochrona. To nie spodobało się jednej z największych gwiazd ukraińskiej kadry Ołeksandrowi Zinczence.

