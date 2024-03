Gdzie będą mieszkać Polacy na Euro? Dwie opcje

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, w grę wchodzą dwa miasta - Brema i Poczdam. Ostateczna decyzja co do wyboru ośrodka ma zapaść krótko po świętach wielkanocnych.

Wiemy, gdzie mogą nocować Polacy na Euro

Reprezentacja Polski zagra w fazie grupowej Euro 2024 z Holandią, Austrią i Francją. Pierwszym rywalem będą "Oranje", zmierzymy się z nimi 16 czerwca na Volksparkstadion w Hamburgu. Pięć dni później dojdzie do starcia z Austriakami na Olympiastadion w Berlinie. Ostatnim grupowym rywalem będą Francuzi, a okazja do rewanżu na wicemistrzach świata z mundial w Katarze będzie 25 czerwca w Dortmundzie na Signal Iduna Park.

Lokalizację trzeba było zatem wybrać mądrze, by czas podróży między miastami, gdzie zagramy, był jak najmniejszy. Według "Meczyków" w grę wchodzą dzisiaj Brema i Poczdam.

Gdyby piłkarze nocowali w Bremie, mieliby hotel praktycznie w samym centrum miasta. Przez to mogliby nie mieć wymaganego spokoju w trakcie pobytu. Z Bremy nie jest tak daleko do Hamburga, bo ok. 120 km, co by oznaczało ok 1,5 godziny podróży w jedną stronę. Plusem jest także niewielka odległość z Atlantic Grand Hotel do lotniska w Bremie, bo zaledwie sześć kilometrów.

Drugą opcją jest Poczdam, miejscowość położona tuż pod Berlinem. Spaliby tam w czterogwiazdkowym Seminaris SeeHotel w zachodniej części miasta, położonym tuż przy brzegu Templiner See. Okolica jest malownicza i bardzo spokojna. Co prawda do lotniska trasa byłaby nieco dłuższa, bo port Berlin-Schoenefeld jest oddalony o ok. 50 km, ale nie stanowiłoby to problemu dla kadrowiczów. Osobiście mieliby bardziej cenić sobie ośrodek w Poczdamie, który jest położony w zacisznym miejscu, z dala od miejskiego zgiełku.

W przypadku obu hoteli byłby dobry dostęp do boisk, które byłyby oddalone o zaledwie kilka kilometrów. W Bremie Polacy trenowaliby w pobliżu Weserstadion, na którym na co dzień gra miejscowy Werder. Z kolei w Poczdamie byłby dostępny ośrodek treningowy SporPark Luftschiffhafen, z którego korzystają piłkarki Turbine Poczdam. W 2006 r., podczas mistrzostw świata, w Poczdamie nocowała reprezentacja Ukrainy.

UEFA wskazała, że ośrodek dla danej reprezentacji musi zostać wybrany do 5 kwietnia, więc czasu zostało niewiele. Polska ma zgłosić swój wybór 3 lub 4 kwietnia. Ostateczną decyzję podejmie Michał Probierz. Selekcjoner chce jeszcze osobiście zobaczyć oba ośrodki.