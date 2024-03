Polska awansowała na mistrzostwa Europy, pokonując w finale baraży Walię po rzutach karnych. Biało-czerwoni na Euro zagrają piąty raz z rzędu.

Gratulacje dla polskich piłkarzy pojawiały się m.in. w mediach społecznościowych Romy, Juventusu, Empoli, Southampton, Barcelony, Basaksehiru Stambuł, Hellasu Werona. Niestety, Napoli przemilczało temat gry i awansu Piotra Zielińskiego, a odniosło się do sukcesu innej gwiazdy mistrza Włoch.

Próżno szukać jakiegokolwiek posta nt. polskiego pomocnika w sieci. W ciągu ostatnich kilkunastu minut pojawił się jeden wpis Włochów nt. baraży. To były gratulacje dla Chwiczy Kwaracchelii. Gruzin zagrał 109 minut w decydującym meczu z Grecją, musiał zejść z powodu kontuzji. Ale jego koledzy nie zawiedli, pokonali byłych mistrzów Europy po rzutach karnych. Swoje "jedenastki" wykorzystali znany z boisk ekstraklasy Lasza Dwali i Nika Kwekweskiri. Piłkarz Lecha Poznań zapewnił historyczny awans Gruzji na Euro, która zadebiutuje na wielkiej, międzynarodowej imprezie.

"Gratulacje dla Chwiczy i reprezentacji Gruzji pierwszego, historycznego awansu na Euro" - napisało Napoli w postach na Facebooku, Twitterze i Instagramie, dodając okolicznościową grafikę na cześć gruzińskiego skrzydłowego.

Posta dla Zielińskiego nie ma absolutnie nigdzie. To tylko potwierdza, że polski pomocnik jest w Neapolu już niechcianym zawodnikiem. W ostatnich miesiącach był niesprawiedliwie traktowany.

Przed sezonem odrzucił ofertę od Saudyjczyków, deklarując, że chciałby zostać w Napoli na dłużej. Ale negocjacje z Aurelio De Laurentiisem nie szły po myśli ani Zielińskiego, ani właściciela klubu. Obie strony ostatecznie nie dogadały się co do nowego kontraktu i pewne jest, że Polak opuści Neapol wraz z końcem tego sezonu. Wszystko wskazuje, że od lipca będzie piłkarzem Interu Mediolan.

Od kiedy wyszło, że dogaduje się z mediolańczykami, zaczął się gorszy okres w Napoli. Został tak naprawdę odsunięty od pierwszego składu, przestał pełnić istotną funkcję na boisku i w drużynie w ogóle. Usunięto go ze składu Napoli na Ligę Mistrzów. Choć De Laurentiis zaprzeczał doniesieniom, że odsunięcie Zielińskiego to akt zemsty za niepodpisanie nowego kontraktu, to mało kto wierzy w jego tłumaczenia. Właściciel Napoli sugerował, że klub musi myśleć już teraz o przyszłości i o następnym sezonie, w którym Zielińskiego w Neapolu nie będzie. Ale Neapol ma wciąż szansę na grę w europejskich pucharach i wręcz wskazane byłoby korzystanie z jakościowych piłkarzy, do których Zieliński zdecydowanie się zalicza.

W ostatnim czasie Zieliński współpracował indywidualnie z trenerem od przygotowania fizycznego, by być w dobrej formie na mecze barażowe. Starał się utrzymać właściwy rytm pracy i kondycję po tym, jak zaczął grać coraz mniej w Napoli.

Polska zagra w grupie Euro 2024 z Holandią, Austrią i Francją.