Przechodząc do Interu Miami, Leo Messi zamknął pewien etap kariery. W Stanach Zjednoczonych towarzyszy mu o wiele mniejsza presja, chociaż i tam zdążył już pokazać wielką klasę, prowadząc swój klub do triumfu w Leagues Cup (10 goli i jedna asysta w siedmiu meczach). To zapewne był jeden z jego ostatnich tak spektakularnych popisów.

Leo Messi wskazał, kiedy zakończy karierę. "Wiem, kiedy gram dobrze, a kiedy źle"

Genialny Argentyńczyk ma już 36 lat, w dodatku od czasu transferu do Interu Miami coraz częściej trapią go kontuzje. Ostatniej doznał w połowie marca, przez co opuścił zgrupowanie reprezentacji Argentyny. Niewykluczone, że coraz częstsze problemy zdrowotne wpłyną na jego decyzję o zakończeniu kariery.

O tym, co mogłoby go skłonić do rezygnacji, Messi opowiedział w wywiadzie dla "Big Time Podcast". - Gdy poczuję, że nie mogę grać, że nie sprawia mi to frajdy, ani nie pomagam kolegom z drużyny, uznam, że nadszedł czas. Jestem bardzo samokrytyczny. Wiem, kiedy jest mi dobrze, a kiedy źle, kiedy gram dobrze, a kiedy źle - wyjawił.

Mistrz świata z Kataru podkreślił, że podejmując decyzję o końcu kariery, nie będzie brał pod uwagę metryki. - Kiedy poczuję, że nadszedł czas na ten krok, zrobię to, nie myśląc o wieku. Jeśli będę dobrze się czuł, będę próbował dalej rywalizować, ponieważ to jest to, co lubię i co umiem robić - przyznał.

Leo Messi jeszcze nie wie, co będzie dalej. "Mam nadzieję jeszcze grać"

Messi nie ukrywa, że na boisku zrealizował wszystko to, co chciał. - Miałem szczęście spełnić wszystkie marzenia i prawda jest taka, że nie mogę chcieć więcej. Staram się wykorzystać wszystko, co do tej pory dał mi Bóg, a było tego bardzo dużo - stwierdził. Przy tym jeszcze nie wie, co chciałby robić na sportowej emeryturze.

- Staram się cieszyć codziennością, chwilami, nie myśląc o przyszłości. Nie mam jeszcze nic zdefiniowanego, mam nadzieję grać jeszcze przez jakiś czas, to jest to, co lubię. Kiedy nadejdzie czas, na pewno znajdę drogę - zakończył.