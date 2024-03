Reprezentacja Polski wypełniła zadanie, pokonała we wtorek Walię i awansowała na Euro 2024. Tuż po ostatnim gwizdku arbitra Wojciech Szczęsny wprost wypowiedział się nt. tego spotkania. - Wiem, że są mecze, w których gra się w piłce, ale są też takie, które po prostu trzeba wygrać, przepchnąć w jakikolwiek sposób: w 90. minucie, w 120., w rzutach karnych - wyjaśnił. I taki był finał baraży. Teraz nie ma już żadnego znaczenia, jak zagraliśmy, ponieważ najważniejsze, że w czerwcu pojawimy się w Niemczech.

Przed marcowym zgrupowaniem reprezentacji Polski kibice byli niezwykle pewni siebie, zwłaszcza że w kapitalnej formie znajdował się Robert Lewandowski. Nie dość, że strzelił gola w spotkaniu 1/8 finału LM z SSC Napoli (3:1), to niemalże w pojedynkę rozprawił się potem w lidze z Atletico (3:0). Mimo to nie trafił do siatki ani w starciu z Estonią (5:1), ani z Walią.

Lewandowski zdradził, czy zakończy karierę reprezentacyjną po Euro 2024. Szczere słowa

Wykazał się jednak dużą odpowiedzialnością w serii rzutów karnych, ponieważ jako pierwszy wykorzystał jedenastkę. Gdy Wojciech Szczęsny bronił strzał Jamesa, Lewandowski nawet nie patrzył. - Jesteśmy drużyną. Dla mnie jako dla kapitana dobro drużyny jest najważniejsze. Cieszę się, że wykonując tę ciężką pracę dla drużyny, każdy zdaje sobie sprawę z tego, że tylko jako jedność możemy zwyciężać. Nie liczą się indywidualne statystyki, one nie mają znaczenia, bo na koniec liczy się zwycięstwo. To, co rodzi się w bólach, można później przekuć w sukces - stwierdził.

Takim sukcesem niewątpliwie byłoby wyjście z grupy na Euro 2024. Szanse są na to jednak dość małe, biorąc pod uwagę naszych rywali (Francja, Holandia, Austria). Czy zatem w przypadku niepowodzenia Lewandowski, podobnie jak Wojciech Szczęsny, zakończy grę w kadrze po turnieju w Niemczech?

- Nie zastanawiałem się, nie ma sensu. Na razie o tym nie myślę, bo jak powiedziałem, moja perspektywa patrzenia na kadrę w ostatnim czasie się zmieniła - usłyszał od niego Dominik Wardzichowski ze Sport.pl. Napastnik zdradził niedawno, że na jego optykę wpłynął selekcjoner Michał Probierz. - Na pewno powody do optymizmu są po tym, jak gramy, jak próbujemy grać. Na boisku się czuje, że coś przypadkowego się nie wydarzy. Z boku czasem tego nie widać, ale na murawie czułem to - przekazał.

Sensacyjna wypowiedź Lewandowskiego. "Ja już klubu nie zmienię"

Ubiegły rok był dla Lewandowskiego kompletnie nieudany, mimo że zdobył tytuł króla strzelców La Liga. Od początku obecnego spisuje się jednak doskonale. Choć 21 sierpnia skończy 36 lat, uważa, że jest jeszcze w stanie grać na najwyższym poziomie. - Nie zastanawiam się nad tym, naprawdę fizycznie czuję się dobrze. Dobrze, zaraz będę miał 36 lat, ale to jeszcze dwa, może trzy lata spokojnego grania na wysokim poziomie - wyjaśnił.

Kontrakt Polaka z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca 2026 roku. Choć wydawało się, że skoro zalicza zdecydowaną obniżkę formy, a dodatkowo coraz częściej kuszą go saudyjskie kluby, to niebawem przedwcześnie opuści zespół. Nieoczekiwanie ogłosił sensacyjną nowinę.

- Ja już nie zmienię klubu - rozpoczął - Mnie żadne Euro ani nic innego nie pomoże, żeby karierę wznieść na wyższy poziom. Ale wiem, że dla chłopaków to wiele znaczy. Ja chcę im pomóc, być, dać jak najwięcej na boisku. Wiadomo, że bramki pomagają najbardziej, ale jest wiele elementów, na których się skupiam, a wcześniej nie zwracałem na nie uwagi - podsumował.

Robert Lewandowski powróci teraz do Barcelony, gdzie już w sobotę 30 marca jego zespół zagra u siebie z Las Palmas. Nieco ponad tydzień później (10 marca) rozegra pierwsze starcie ćwierćfinału Ligi Mistrzów z PSG. Szansę na 149 występ w narodowych barwach będzie miał 7 czerwca, gdy zagramy u siebie towarzysko z Ukrainą.