Wielki dramat reprezentanta Polski! Może zapomnieć o Euro

We wrześniu 2020 roku Robert Gumny przeniósł się z Lecha Poznań do Augsburga. W bieżącym sezonie obrońca ma problemy z regularną grą. Do tej pory rozegrał jedynie 13 spotkań, a na boisku przebywał łącznie przez 477 minut. Z tego powodu nie mógł liczyć na powołanie do reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Największy wygrany barażów o Euro 2024 w polskiej kadrze. "Duża radość"

Poważna kontuzja Roberta Gumnego. Czeka go długa przerwa

Okazuje się, że jego sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. We wtorek obrońca doznał urazu kolana na treningu. Trener Augsburga Jess Thorup nie ukrywał zaniepokojenia, ale liczył, że uraz nie będzie poważny. - Robert nadmiernie wyprostował kolano. Na początku wyglądało to źle, ale potem znów mógł nim ruszyć. Nie chcieliśmy jednak podejmować żadnego ryzyka. Poczekajmy i zobaczmy, co przyniosą badania - powiedział, cytowany przez portal Augsburger-allgemeine.de.

Niestety okazało się, że kontuzja Gumnego jest bardzo poważna, a zawodnik zerwał więzadła krzyżowe. Przez to na pewno straci sezon i czeka go długa przerwa w grze. Takie wieści przekazał Grzegorz Hałasik z Radia Poznań. "W cieniu Walii z Polską fatalne wieści z Niemiec: Robert Gumny wczoraj na treningu zerwał więzadła krzyżowe. Dzisiaj operacja w Poznaniu. Niestety czeka go dłuższa przerwa w grze, a chciał powalczyć o miejsce w składzie..." - napisał na Twitterze.

Oznacza to, że Gumny najprawdopodobniej straci szansę na wywalczenie miejsca w składzie Augsburga i reprezentacji Polski, która awansowała na tegoroczne mistrzostwa Europy po pokonaniu Walii po rzutach karnych.

Do tej pory Gumny w narodowych barwach rozegrał sześć meczów. Po raz ostatni pojawił się na boisku w marcu zeszłego roku w meczu z Czechami (1:3) w eliminacjach mistrzostw Europy. Augsburg po 26 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli Bundesligi z dorobkiem 35 punktów.