Nikt tak celnie nie napisał o Szczęsnym jak Włosi. Użyli idealnego słowa

Dla Wojciecha Szczęsnego Euro 2024 może być ostatnim wielkim turniejem z reprezentacją Polski. Już w Katarze zapowiadał, że tamten mundial był jego ostatnim. Nie przewidywał, że będzie grać w narodowych barwach w 2026 r. Po Estonii był wściekły ze względu na straconego gola. Wiedział, że z Walią nie mogliśmy pozwolić sobie na takie wpadki.

Włosi pod wrażeniem postawy Szczęsnego. Użyli idealnego słowa

- Są mecze, w których gra się w piłkę, a są takie, które trzeba przepchać. To nie ma znaczenia. Ten awans daje nam odskocznię i możliwość zaczęcia czegoś innego. To, co działo się przez ostatnie półtora roku, jest nieakceptowalne. Myślę, że drużyna jest w okresie budowy. Teraz budujemy coś nowego i mam nadzieję, że uda nam się przełożyć to na niewstydliwy występ na mistrzostwach Europy - mówił po meczu Szczęsny.

Włosi dostrzegają wkład Szczęsnego w sukces Polski i zachwycają się jego postawą w Cardiff. Wystarczyło im jedno słowo, ale wręcz idealne w kontekście postawy naszego golkipera. "Mur" - rzucono na stronie fanpage.it, dodając, że bramkarz Juventusu zachowuje skromność, twierdząc, że "wypełnił tylko swój obowiązek".

"Bramkarz Juventusu po niezwykłej obronie w regulaminowym czasie gry i obronionym rzucie karnym Jamesa zadecydował o losach Polski. Na boisku zachował się bohatersko, ale po meczu był skromny i wręcz umniejszał swoją rolę" - czytamy.

Portale fantacalcio.it i tuttosport.com zbiorowo opisały wszystkie mecze barażowe, które rozegrano we wtorek. O Szczęsnym napisały krótko: "Szczęsny był decydujący".

Bianconerinews.it, czyli redakcja skupiona wokół Juventusu, w samych superlatywach wypowiada się o naszym bramkarzu. "Bramkarz Juventusu Wojciech Szczęsny spisał się znakomicie, obronił ostatni rzut karny i dał swojej drużynie awans. Był bohaterem meczu trwającego 120 minut dzięki dwóm decydującym interwencjom" - stwierdzono. Wspomniano także o Arkadiuszu Miliku, który nie dostał powołania, a przed zgrupowaniem dodatkowo nabawił się kontuzji. W Turynie są pewni, że ostatecznie znajdzie się w kadrze Polski na Euro 2024.

"Z kanapy świętuje także Arkadiusz Milik, ale z pewnością weźmie udział w niemieckiej wyprawie reprezentacji Polski" - czytamy.

Sportface.it także zachwyca się grą Szczęsnego, który zaczarował bramkę przy ostatnim rzucie karnym. "Bramkarz Juventusu Szczęsny zahipnotyzował Jamesa i to Polacy się uśmiechają" - określono. Zauważono też, że Daniele Orsato sędziował ten mecz "po angielsku", bo pozwalał na twardą, fizyczną grę, a epilog w postaci konkursu rzutów karnych był czymś naturalnym przy takim przebiegu spotkania.

Polska zagra w grupie Euro 2024 z Austrią, Francją i Holandią.