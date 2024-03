Mamy herosa, filary i tykającą bombę. Probierz zalał właśnie fundamenty

W finale baraży bardzo wiele zależało od postawy linii defensywnej. Michał Probierz postawił na identyczny tercet obrońców jak z Estonią, czyli na Jana Bednarka, Pawła Dawidowicza i Jakuba Kiwiora. O ile do ostatniej dwójki większych pretensji mieć nie można, tak gdyby Bednarek nie dostawał odpowiedniego wsparcia, to byłyby płacz, zgrzytanie zębami, obgryzanie paznokci i wyrywanie włosów. Zmienienie go to jedna z najlepszych decyzji Michała Probierza przez całą jego kadencję.

Ale nie można zapomnieć o bramkarzu. Wojciech Szczęsny ponownie jest bohaterem, legendą, królem polskiej bramki. Stał się najważniejszym ojcem tego sukcesu.

Nie ma mocnych na Szczęsnego

Wciąż w pamięci tkwią obrazki z meczu z Estonią, kiedy Wojciech Szczęsny był bardzo, ale to bardzo wściekły po straconej bramce w dość łatwy, wręcz głupi sposób. I nie ma co się temu dziwić. W czwartek graliśmy z prawdopodobnie najsłabszą kadrą Estonii od lat i nie mieliśmy prawa pozwolić jej na strzelenie gola. Szczęsny wtedy nie cieszył się z awansu do finału baraży. Zszedł od razu do szatni - zły, zniesmaczony, zdegustowany. Sportowa złość aż kipiała od niego.

Ale tę złość trzeba było przekuć w absolutnie perfekcyjną grę z Walią. I to był idealny mecz w wykonaniu Szczęsnego. Heros, tytan. Jeśli mielibyśmy ponownie napisać mitologię słowiańską, to Szczęsny byłby jednym z jej największych bohaterów.

Trzy skuteczne interwencje na linii, trzy udane wyjścia do piłki, 70 proc. celnych podań, co w przypadku bramkarza jest bardzo dobrym wynikiem. Przy tym wyjściu wymuszonym przez niefrasobliwość Jana Bednarka lepiej nie mógł się zachować. Obrona przy główce Kieffera Moore'a, kiedy piłka leciała w okienko bramki - co najmniej klasa światowa.

Tych pierwszych czterech rzutów karnych nie dało się obronić. Walijczycy strzelali wtedy bez zarzutu, dokładnie tam, gdzie chcieli. Piąty strzał, w wykonaniu Daniela Jamesa, odczytał idealnie. Miał nerwy ze stali.

Istnieje coś takiego jak dobra karma. I ona wraca do Szczęsnego ze zdwojoną siłą. Można go było krytykować za głupią czerwoną kartkę na Euro 2016. Można go było żałować, gdy doznał urazu na Euro 2016. Można go było ganić za wpadkę z Senegalem w 2018 r. Ale dał już popis w Katarze, zatrzymując Lionela Messiego, a teraz wprowadza Polskę na turniej. Los mu oddaje za koszmarne turnieje z przeszłości. Oddaje to, na co pracował przez tyle lat. Na chwalę, splendor, bycie pierwszoplanową postacią w takich meczach, w takich sytuacjach. Dziś w pełni na to zasługuje.

Czujność, koncentracja, nieustępliwość, zaufanie

Z pewnością cieszy to, że nie daliśmy się stłamsić, a defensorzy nie byli przerażeni. Właściwie przez pierwsze pół godziny bardzo trudno było nas zaskoczyć. Walia nie wykorzystywała wzrostu i umiejętności gry głową Kieffera Moore'a.

Należy docenić szczególnie spokój Pawła Dawidowicza i Jakuba Kiwiora, kiedy piłka spadała blisko nich. Potrafili czytać grę, wszelkie dośrodkowania, płaskie podania. Oni nie bali się rozgrywania od tyłu, nawet przy wysokim pressingu Walijczyków. Było do nich zaufanie ze strony innych kadrowiczów.

Dużo też powiedzą liczby. Kiwior miał aż sześć wybić, dołożył do tego jeden przechwyt, cztery wygrane pojedynki, ponad 100 kontaktów z piłką. Celność podań sięgnęła u niego 77 proc., co przy jego pozycji (lewy środkowy obrońca, z czasem lewy obrońca) i zaangażowaniu w ofensywę jest naprawdę dobrym wynikiem. Dawidowicz miał z kolei pięć wybić oraz 96 celnych podań na 100 wykonanych. To była dojrzała gra z ich strony.

Był słabszy okres Polaków między 35. a 50. minutą, kilka razy Kiwior dawał się objeżdżać, a Dawidowicz mógł sprawiać wrażenie grającego nerwowo. Ale obaj przetrwali trudniejszy moment.

Dosyć tego bednarkowania

Jednocześnie mieliśmy najsłabsze ogniwo, tykającą bombę, która mogła wybuchnąć w każdej chwili i ranić całą polską kadrę. Gra Bednarka była bardzo, ale to bardzo elektryczna. Bez wsparcia Przemysława Frankowskiego i środkowych pomocników nie poradziłby sobie z Brennanem Johnsonem.

Każda interwencja, każdy pojedynek z udziałem Bednarka przyspieszał bicie serca i powodował podwyższenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu. Wybicia i wślizgi niepewne, dawał się objeżdżać, jednocześnie był najczęściej grającym obrońcą do bramkarza. Praktycznie nie posyłał piłek do przodu. On dopiero sprawiał wrażenie przestraszonego. Sytuacja z zostawieniem piłki Szczęsnemu, kiedy za jego plecami szarżował Harry Wilson - to była skrajna nieodpowiedzialność.

Oficjalnie powodem zmiany był uraz, ale argumenty czysto piłkarskie też przemawiały za tym, by posadzić go na ławce.

Bednarek to na pewny dobry, sympatyczny chłopak, ale swoją grą przyprawia o palpitację serca. I powinniśmy przestać forsować go do pierwszego składu pod pretekstem, że nie mamy innych obrońców. Czas zakończyć okres bednarkowania, czyli wyrażania dobrej woli i chęci działania dla innych, ale każdy wybór i decyzja niosą głównie negatywne skutki.

Zamienił Probierz kijek na siekierkę

Plan Probierza wypalił, brawo! Odmienił grę obrony na przestrzeni kilku miesięcy, jest o wiele pewniejsza niż za kadencji Fernando Santosa. Ale trafił też ze zmianą Bartosza Salamona. Praktycznie wyłączył Moore'a z gry i odciął go od kolejnych sytuacji. Pokazał, że z graczem Lecha i polską kadrą się nie zadziera. W pełni zrealizował swoje zadanie i jednocześnie podniósł poziom defensywy do końca meczu.

Jedziemy na mistrzostwa Europy jako zespół będący w odbudowie. Mecz z Walią to jasny sygnał, że idzie coś dobrego, także w kwestii gry obrońców. Grubą kreską należy odciąć katastrofalne występy z 2023 r. Cardiff może być mitem założycielskim Probierza i miejscem odrodzenia polskiej piłki reprezentacyjnej.