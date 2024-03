Horror we Wrocławiu! Znamy 23. finalistę Euro 2024. Co za comeback

Reprezentacja Polski wciąż nie jest pewna awansu na Euro 2024. O wyniku barażu z Walią zadecyduje dogrywka. Wszystko jasne jest w przypadku dwóch innych konfrontacji. W dramatycznych okolicznościach przepustkę na turniej w Niemczech wywalczyła Ukraina.

Ukraina znów się męczyła do końca. Thriller we Wrocławiu

W czasie meczu Walia - Polska o wejście na Euro walczono też we Wrocławiu. Grająca mecze domowe poza granicami kraju Ukraina podejmowała tam reprezentację Islandii. Spotkanie rozpoczęło się dla naszych sąsiadów fatalnie. Po pół godziny przegrywali 0:1. Piłkę przed polem karnym dostał Albert Gudmundsson, zdecydował się na indywidualną akcję. Ograł Rusłana Malinowskiego, który w decydującym momencie się przewrócił, następnie zwiódł Brażkę i hukną na bramkę z około 18 metrów. Przymierzył idealnie przy słupku i w spektakularnym stylu otworzył wynik. Była to dla niego czwarta bramka w barażach, bo wcześniej popisał się hat-trickiem przeciwko Izraelowi.

Ukraińcy próbowali odpowiedzieć. Najpierw niezłą okazję z ostrego kąta miał Sudakow. Uderzył przy bliższym słupku, ale przytomnie interweniował Valdimarsson. Chwilę później nominalni gospodarze w końcu trafili do siatki. Sudakow rewelacyjną wrzutką obsłużył Cygankowa, ten z pierwszej piłki dośrodkował wprost na nogę Jaremczuka, a napastnik z bliskiej odległości wykończył akcję. Problem w tym, że po analizie VAR sędzia dopatrzył się spalonego i gola anulował. W tej sytuacji do przerwy mieliśmy wynik 0:1.

Ukraina zagra na Euro 2024. Końcówka zdecydowała

Po zmianie stron Ukraina dopięła swego. Minęło raptem dziewięć minut, a po szybkim ataku daleką piłkę na skrzydło zagrał Sudakow. Przyjął ją Wiktor Cygankow, wygrał pojedynek biegowy z obrońcą, zszedł do środka i oddał strzał z linii pola karnego. Trafił idealnie po ziemi, przy dalszym słupku i było 1:1.

W kolejnych minutach nadal dominowali Ukraińcy. Kilkukrotnie byli blisko wyjścia na prowadzenie, ale za każdym razem czegoś brakowało. Najpierw w boczną siatkę trafił Jaremczuk, potem groźny strzał z rzutu wolnego oddał Sudakow, ale kapitalnie interweniował islandzki bramkarz, a na koniec rewelacyjnym rzutem wybronił strzał Mykołenki w sytuacji sam na sam. W odpowiedzi groźnie w okienko przymierzył Thorsteinsson, ale kapitalnie w bramce zachował się Łunin. W końcu na sześć minut przed końcem podstawowego czasu po akcji skrzydłem Cyganków krótko podał do Sudakowa, ten przedłużył do Mychajło Mudryka, a gracz Chelsea huknął po ziemi przy dalszym słupku. Piłka wpadła do siatki i dała Ukrainie zwycięstwo 2:1 i awans na Euro. W fazie grupowej Ukraina zmierzy się z Belgią, Rumunią i Słowacją.

Zanim o awans zagrali Polacy z Walijczykami i Ukraińcy z Islandczykami, przepustkę na Euro po raz pierwszy w historii w dramatycznych okolicznościach wywalczyła Gruzja. W decydującym meczu z Grecją w Tbilisi przez 120 minut nie oglądaliśmy ani jednej bramki i o wszystkim rozstrzygnął konkurs rzutów karnych. W nim Grecy dwukrotnie się pomylili, a decydującą jedenastkę wykorzystał pomocnik Lecha Poznań Nika Kwekweskiri. Tym samym wprowadził swoją reprezentację na turniej, a tam Gruzja spotka się w grupie F z Portugalią, Turcją i Czechami.