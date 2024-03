Piłkarz z Polski przeważył! Tak poznaliśmy najbardziej sensacyjnego finalistę Euro 2024

Reprezentacja Gruzji w dramatycznych okolicznościach wywalczyła pierwszy w historii awans na mistrzostwa Europy. Po 120 minutach bezbramkowo remisowała z Grecją, ale w serii rzutów karnych pomyliła się tylko raz, co przy dwóch pomyłkach rywali oznaczało wynik 4:2. O wielki sukces mogłoby być trudniej, gdyby nie piłkarze znani z polskich boisk.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemnica kadry. "Chodziło o motywację"

Gruzja jedzie na Euro 2024. Jej bohaterzy to piłkarze znani z ekstraklasy

Bohaterem serii rzutów karnych okazał się Nika Kwekweskiri z Lecha Poznań - to po jego strzale Gruzini mogli cieszyć się z niespodziewanego awansu. Jednak wkład pomocnika w wyniki był większy. Wliczając baraże, w całych eliminacjach rozegrał osiem meczów (na 10 możliwych), z czego pięć w wyjściowym składzie. Jest jednym z bardziej doświadczonych zawodników drużyny narodowej, w której występuje od 2015 r.

W tym samym roku w kadrze Gruzji zadebiutował Otar Kakabadze z Cracovii, który odegrał jeszcze istotniejszą rolę w awansie. Wystąpił w siedmiu z 10 możliwych spotkań i tylko w jednym zszedł z boiska przed ostatnim gwizdkiem (w dodatku miało to miejsce w 90. minucie). A w listopadowym starciu ze Szkocją (2:2) zaliczył asystę przy bramce Chwiczy Kwaracchelii z Napoli, zdecydowanie największej gwiazdy zespołu.

Przez dłuższy czas na polskich boiskach występowali również Lasza Dwali (2016-2019, 85 meczów w Śląsku Wrocław i Pogoni Szczecin), a także Giorgi Citaiszwili (2022-2023, 31 spotkań w Wiśle Kraków i Lechu Poznań). W gruzińskiej kadrze ważniejszą postacią jest Dwali (obecnie APOEL Nikozka), który w fazie grupowej eliminacji grał mało (w trzech z ośmiu meczów), lecz w barażach nie opuścił już ani minuty. Wykorzystał też jednego z karnych przeciwko Grekom. Natomiast Citaiszwili (obecnie Dinamo Batumi) ani razu nie wystąpił w zmaganiach grupowych, a w barażach dwukrotnie wchodził z ławki.

Co po niektórzy polscy fani mogą kojarzyć także rezerwowego bramkarza Lukę Gugeszaszwilego. To interesujący przypadek, gdyż mimo sześciu i pół roku spędzonego w Jagiellonii Białystok (z czego dwa i pół roku w akademii) ani razu nie zagrał w jej pierwszym zespole. Wypożyczano go m.in. do trzecioligowego Podlasia Biała Podlaska i to tam zaliczył jedyne występy na polskich boiskach (16 gier, trzy czyste konta). Latem 2022 r. odszedł do Karabachu Agdam, tam głównie przesiaduje na ławce.

Gruzini beneficjentami systemu kwalifikacji do Euro 2024. W grupie byli w zasadzie tłem

Gruzini awansowali na Euro 2024 po barażach, do których dostali się dzięki dobrej postawie w dywizji C Ligi Narodów (wygrali grupę 4). W eliminacjach zdobyli tylko osiem punktów i zajęli dopiero czwartą pozycję, za Hiszpanią, Szkocją i Norwegią. W sześciu meczach z wyżej sklasyfikowanymi przeciwnikami łącznie wywalczyli dwa punkty. Pozostałe ugrali z Cyprem, który przegrał wszystkie osiem grupowych spotkań.

Mimo to za kilka miesięcy Gruzinów czeka historyczny występ na mistrzostwach Europy. W grupie F zmierzą się z Turcją (18 czerwca), Czechami (22 czerwca) oraz Portugalią (26 czerwca).