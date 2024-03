Niewiarygodne, co spotkało mistrza świata. Wielki skandal. "Zabijemy mu członka rodziny"

Angel Di Maria latem zeszłego roku przeniósł się z Juventusu do Benfiki, której piłkarzem był już w latach 2007-2010. Mistrzowi świata z Kataru marzy się jeszcze jeden sentymentalny powrót - niedawno ogłosił, że chciałby zakończyć karierę w klubie Rosario Central, gdzie zaliczył seniorski debiut (grał tam w latach 2006-2007). To sprowadziło na niego problemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert przestrzega przed meczem z Walią. "Rzucą się na nas"

Angel Di Maria i jego rodzina dostali pogróżki. "Ma nasze wsparcie"

Portal infobae.com przekazał, że piłkarz i jego rodzina otrzymali list z pogróżkami. "Powiedz swojemu synowi Angelowi, żeby nie wracał do Rosario, bo inaczej zabijemy mu członka rodziny. Nawet Pullaro (Maximiliano, gubernator prowincji Santa Fe - red.) cię nie uratuje. Nie zostawiamy kawałków papieru, tylko ołów i martwych ludzi" - napisano na kartce pozostawionej przy wejściu do domu piłkarza w Miraflores (obrzeża Rosario), gdzie rezyduje on w trakcie pobytu w ojczyźnie.

Według ustaleń policji przesyłka z wiadomością została wyrzucona z jadącego samochodu. Ten został uchwycony przez kamery, a incydent zgłoszono policji. Ta przyjechała na miejsce zdarzenia i znalazła kartkę z groźbami. W związku z tym wszczęła również dochodzenie.

O tym, jak na to zajście zareagował przebywający na zgrupowaniu kadry Di Maria, powiedział selekcjoner Argentyńczyków Lionel Scaloni. - Angel jest spokojny. Rozmawiałam z nim, wie, że ma nasze wsparcie we wszystkim, czego będzie potrzebował. To, że zagra, trochę go zrelaksuje - oznajmił. W nocy z 26 na 27 marca mistrzów świata czeka mecz towarzyski z Kostaryką.

Nie tylko Angel Di Maria. Leo Messi też dostał pogróżki

Zawodnik Benfiki nie jest pierwszym, któremu w Rosario zostawiono list z pogróżkami. W zeszłym roku zaatakowano sklep należący do kuzynki Antonelli Roccuzzo, żony Leo Messiego. W ten sposób chcieli wysłać wiadomość do słynnego piłkarza. "Messi, czekamy na ciebie, Javkin (Pablo, (burmistrz Rosario - red.) jest narkomanem i nie będzie w stanie cię ochronić" - napisali.

Rosario to jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Argentynie, mające ogromne problemy z przestępczością czy handlem narkotykami. W zeszłym tygodniu krajowy rząd oznajmił, że prześle do Kongresu projekt ustawy zezwalającej siłom zbrojnym na interwencję w operacjach bezpieczeństwa wewnętrznego na tym obszarze.