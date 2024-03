Trener Porto wpadł w furię. "Groził, że mnie zabije" [WIDEO]

W połowie marca Arsenal wyeliminował w 1/8 finału Ligi Mistrzów FC Porto. Londyńczycy przegrali na wyjeździe 0:1, a u siebie wygrali 1:0. Piłkarze Arsenalu lepiej wykonywali rzuty karne i w nagrodę w ćwierćfinale Champions League zmierzą się z Bayernem Monachium.

Trener Porto wpadł w furię. "Groził, że mnie zabije"

Po zakończeniu rewanżowego meczu w Londynie kamery zarejestrowały spięcie Mikela Artety z Sergio Conceicao. Szkoleniowiec FC Porto nie podał Hiszpanowi ręki. Portugalczyk wypowiedział się na ten temat na konferencji prasowej i oskarżył Artetę o atak na jego rodzinę.

- To nie pierwszy raz, gdy dochodzi do sprzeczki pomiędzy Conceicao a trenerem ekipy z Premier League. Podobnie było w 2020 r. po meczu z Manchesterem City, gdy Conceicao oskarżył Pepa Guardiolę o użycie "paskudnych słów" na temat FC Porto. Gorąco było również pomiędzy Portugalczykiem a Thomasem Tuchelem w 2021 r. po spotkaniu z Chelsea - pisał Sport.pl.

Teraz Conceicao znów dał znać o sobie w negatywny sposób. Według burmistrza hiszpańskiego miasta - Cartaya - Manuela Barroso, trener FC Porto oglądał w Huelvie turniej najlepszych młodzieżowych drużyn świata. Wśród nich była też ekipa FC Porto. Jak informują zagraniczne media w finałowym meczu portugalskiej drużyny z Sevillą, Conceicao wyzywał z trybun sędziego. Mało tego, ochroniarze mieli go powstrzymywać przed wtargnięciem na boisko.

"Ponoć pod koniec meczu sędzia miał uciec w stronę tunelu szatni, gdy kilka osób, w tym Conceicao, uderzyło go. Arbiter miał zostać w szatni popchnięty, obrażany i grożono mu, że go zabiją" - pisze "Eldesmarque". Na boisku musieli też interweniować policjanci, bo starli się też kibice.

Trener Porto chciał wywrzeć presję na organizatorach i powiedział do nich: "Nawet nie wiesz, z kim rozmawiasz".

- Delegacja Porto miała arogancką postawę i przekonanie, że są lepsi od wszystkich innych. Bardzo ważne było dla Conceicao, aby wszyscy wiedzieli, że jest trenerem FC Porto. Powiedziałem mu: "Czy nie wstyd ci obrażać mnie jako szefa tej drużyny?" Ale on nadal mnie obrażał, a nawet groził, że mnie zabije" - mówił Barroso.

Według burmistrza podczas finałowego meczu nie było kontrowersji, ani nic, co by mogło spowodować taki gniew trenera FC Porto.

- To mecz, w którym panuje duże napięcie, ponieważ rozgrywane są mistrzostwa, ale w żadnym momencie nie było nic złego. Byłem trochę zdenerwowany, ale w żadnym momencie nie wydarzyło się nic dziwnego - powiedział Barroso.

Dodał również, że złożył już skargę na Conceicao.

- On musi zostać ukarany. Organizujemy ten turniej, aby dzieci mogły czerpać przyjemność z tego sportu i pozostać z nim związane. To godny ubolewania obraz - przyznał.

Conceicao się broni: Jest mi bardzo smutno. Moi prawnicy zajmują się tą sytuacją

Inną wersję wydarzeń miał sam trener FC Porto.

- Jest mi bardzo smutno. Moja rodzina, żona i dzieci były tam i widzieli, co się działo. Wiele ludzi było świadkami całej sytuacji. Są to fałszywe i fałszywe oskarżenia. Moi prawnicy zajmują się tą sytuacją. Jeśli będę musiał zrobić sobie przerwę od futbolu lub go nawet opuścić, aby udowodnić to, co mówię, odejdę. Mój honor i to, kim jestem jako człowiek i jako ojciec, jest o wiele ważniejsze - przyznał.

- Bezpośrednio po wydarzeniach złożono skargę przeciwko burmistrzowi Manuelowi Barroso w związku z usiłowaniem napaści na syna Sergio Conceicao. Odrzucamy oskarżenia, które nie mają oparcia w rzeczywistości. W świetle kolejnych opublikowanych informacji złożymy również skargę przeciwko oszczerczym zarzutom burmistrza - powiedział pełnomocnik Conceicao.

Conceicao ma w tym sezonie szansę na zdobycie dwóch trofeum. W lidze jest na trzecim miejscu (traci jednak siedem punktów do prowadzącego Sportingu i ma jeden mecz rozegrany mniej) i jest w półfinale Pucharu Portugalii.