Czerczesow blisko nowej pracy! Chce go reprezentacja z Europy

Stanisław Czerczesow dał się poznać polskim kibicom w sezonie 2015/16, kiedy to prowadził Legię Warszawa i wygrał z nią mistrzostwo Polski oraz krajowy puchar. Później prowadził Rosję na mundialu w 2018 roku, a pod koniec 2021 roku był nawet jednym z faworytów do objęcia reprezentacji Polski. Jego ostatnim stanowiskiem był węgierski Ferencvaros, z którego zwolniono go w lipcu 2023 roku. Na brak ofert nie może jednak narzekać.

Stanisław Czerczesow może objąć reprezentację. Znany klub też go chce

Rosyjski "Championat" przed kilkoma dniami informował, że Stanisław Czerczesow budzi zainteresowanie Spartaka Moskwa. Znany klub zajmuje dopiero szóste miejsce w ligowej tabeli i jak na swoje możliwości jest w sporym kryzysie. 60-latek pracował już tam w latach 2006-2008 jako dyrektor sportowy i trener. Okazuje się jednak, że rosyjski klub to nie jedyny podmiot chętny zatrudnić byłego bramkarza.

Czerczesow ma być również jednym z trzech kandydatów do objęcia reprezentacji Azerbejdżanu. 113. zespół rankingu FIFA zajął czwarte miejsce w eliminacjach Euro 2024 i nie zakwalifikował się na turniej, a władze tamtejszej federacji chciałyby zmian przed eliminacjami mistrzostw świata. O słuszności kandydatury Czerczesowa przekonany jest były reprezentant Rosji Aleksandr Mostowoj.

- Azerbejdżan nigdy niczego nie osiągnął, a wraz z przybyciem Stanisława Czerczesowa mogą wreszcie to zrobić. Może być podobnie jak w Gruzji, której reprezentacja walczy o awans na Euro 2024 - przekonuje były pomocnik m.in. Celty Vigo i Benfiki Lizbona.

Azerska federacja AFFA poinformowała, że oficjalnie nie złożyła oferty żadnemu z kandydatów na selekcjonera. Nie oznacza to jednak, że do zmian nie dojdzie. Obecnie tymczasowym trenerem tamtejszej reprezentacji jest były piłkarz Arif Asadov, który do tej pory był asystentem selekcjonerów. Na razie poprowadził kadrę w dwóch meczach towarzyskich z Mongolią (1:0) i Bułgarią (1:1).