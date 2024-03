Bąk nie owija w bawełnę. "To jest dramat". Zero zdziwienia

Reprezentacja Polski zrealizowała zadanie, pokonując wysoko Estonię w półfinale, bo aż 5:1. Cieszy skuteczność biało-czerwonych, ale uczucie niedosytu pozostawia brak czystego konta. W drugiej połowie jeden moment dekoncentracji naszej obrony został wykorzystany przez Estończyków. Wojciech Szczęsny wściekł się na defensorów.

REKLAMA

Bąk rozumie złość Szczęsnego

W finale baraży z Walią Polacy nie mogą pozwalać sobie na takie chwile dezorientacji, bo może to się okazać tragiczne w skutkach. Bardzo dużo będzie zależeć od gry formacji obronnej. Jej potencjalne błędy mogą zaważyć o losach polskiej piłki w najbliższych latach. Jacek Bąk stwierdził, że w Cardiff toczy się gra o coś więcej niż awans na mistrzostwa Europy.

- Stawka jest ogromna, bo jak nie pojedziemy na Euro, to cofnie to naszą piłkę przynajmniej o dwie dekady - powiedział w rozmowie z "Faktem".

W 2022 r. Wojciech Szczęsny mówił, że mundial w Katarze będzie jego ostatnim w karierze. Nie przewiduje, że będzie grał w 2026 r. Dla Szczęsnego ten baraż to okazja do awansu na ostatni turniej w karierze. Jacek Bąk w pełni rozumie złość bramkarza z czwartku.

- To jest dramat! Nie dziwię się Szczęsnemu, że tak się wkurzył na obrońców. Każdy by się zagotował, gdyby gola mu strzelił gość spod spożywczego. Jeśli będziemy popełniać takie błędy w Cardiff, to Walijczycy zrobią z nas wiatrak - skomentował dla tabloidu.

Zdaniem byłego kapitana reprezentacji Polski nie można wyciągnąć żadnych wniosków po meczu z Estonią, bo to spotkanie jest niemiarodajne do tego, co będzie z Walią, głównie ze względu na możliwości i umiejętności rywala.

- Estończycy sprawiali wrażenie, jakby ktoś ich zgarnął z ulicznej łapanki, dał po dwadzieścia złotych, po tabliczce czekolady i kazał wyjść na boisko - ocenił na łamach dziennika.

Wojciech Szczęsny ma na koncie 79 meczów w reprezentacyjnych barwach. Grał na trzech turniejach o mistrzostwo Europy i na dwóch mundialach.

Mecz Walia - Polska rozpocznie się o godzinie 20:45. Relacja na żywo będzie dostępna na stronie Sport.pl.