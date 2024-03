A jednak. To dlatego Modera nie ma w kadrze na Walię

Jakub Moder wrócił do reprezentacji po dwóch latach. W tym czasie leczył przez kilkanaście miesięcy kontuzję. Zerwał więzadła krzyżowe w kolanie, a jego powrót tylko się opóźniał. Wrócił do gry w pierwszym zespole Brighton & Hove Albion pod koniec listopada, ale nie gra regularnie.

Zobacz wideo Ależ słowa Jakuba Kwiatkowskiego o Michale Probierzu!

Znamy powody posadzenia Modera na trybunach

Jakub Moder nie złapał jeszcze właściwego rytmu meczowego. W Brighton przeważnie wchodzi z ławki. Trener Roberto De Zerbi przeważnie chwali Polaka za jego pracę, dostrzega w nim potencjał.

Ale polski pomocnik nie jest jeszcze w pełni formy, co widzieliśmy chociażby w czwartkowym starciu z Estończykami. Moder dostał 18 minut, ale nie grał wystarczająco pewnie. To mogło dać Michałowi Probierzowi do myślenia.

Wśród 23 zawodników, którzy mogą zagrać w meczu z Walią, nie ma Pawła Wszołka, Pawła Bochniewicza i Jakuba Modera. W przypadku pierwszej dwójki sytuacja była jasna. Pierwszy dowołany awaryjnie za kontuzjowanego Matty'ego Casha i pewnie zagrałby, gdyby Przemysław Frankowski nie zdołał wyleczyć urazu, a drugi rywalizuje z Sebastianem Walukiewiczem. Najwięcej dyskusji wzbudziło nazwisko gracza Brighton.

Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, "za skreśleniem Modera z kadry meczowej nie stał uraz. Probierz podjął decyzję wyłącznie z przyczyn sportowych". Co należy przez to rozumieć? Najprawdopodobniej chodziło o formę Modera, która jest słabsza, przez co nie daje gwarancji, że nie zawiedzie w meczu o takim ciężarze gatunkowym, jak finał baraży. Ale może też chodzić o taktykę dobraną na mecz z Walią, tzn. środek pola miałby być nastawiony bardziej defensywnie, dlatego selekcjoner zdecydował się zostawić Damiana Szymańskiego i Tarasa Romanczuka.

W pierwszym składzie reprezentacji Polski nie powinno dojść do większych zmian. Tercet pomocników mają stanowić Piotr Zieliński, Bartosz Slisz i Jakub Piotrowski.

Mecz Walia - Polska o godzinie 20:45. Relacja na żywo będzie dostępna na stronie Sport.pl.