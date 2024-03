Skandal goni skandal. Nadzieja brazylijskiej piłki odpowie za oszustwa antydopingowe

27 sierpnia 2016 roku Gabriel Barbosa podpisał pięcioletnią umowę z Interem Mediolan. Miał zaledwie 20 lat i kosztował prawie 30 milionów euro, choć mediolańczycy byli jego pierwszym europejskim klubem. Miał stać się kolejnym Neymarem - jednak nic z tego nie wyszło. Od 2020 roku, po rocznym wypożyczeniu, ponownie na stałe występuje w Brazylii.

W Interze rozegrał tylko 10 spotkań i zdobył jednego gola - pokonał bramkarza Bolonii. Nieudane wypożyczenia sprawiły, że w 2020 roku na stałe przeniósł się do Brazylii. Trafił do Flamengo, w którego barwach odzyskał strzelecką dyspozycję. Sięgał także po Copa Libertadores zostając jednocześnie królem strzelców tych rozgrywek.

Okazuje się jednak, że wkrótce 27-latek zostanie zmuszony do przerwania kariery. - Były napastnik Interu, Gabigol, który gra w Flamengo od 2019 roku, został zawieszony na dwa lata za oszustwo w testach antydopingowych. Proces, który rozpoczął się w zeszłym tygodniu, zakończył się dzisiaj, w poniedziałek 25 marca, decyzją Brazylijskiego Sądu Sprawiedliwości Antydopingowej - czytamy na stronie włoskiego dziennikarza Gianluki Di Marzio.

Czy to oznacza, że Gabigol, jak nazywany jest w ojczyźnie, nie będzie mógł występować w meczach do 2026 roku? Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Jak podaje Di Marzio kara jest wsteczna. To oznacza, że wchodzi w życie 8 kwietnia 2023 roku i uniemożliwi występy do kwietnia 2025 roku. Dodaje jednak, że wyrok nie jest ostateczny, więc napastnik ma możliwość złożenia apelacji.

- Gabigol został ukarany za naruszenie artykułu 122 Brazylijskiego Kodeksu Antydopingowego, który odnosi się do "oszustwa lub próby oszustwa w dowolnej części procesu kontroli". Kodeks przewiduje zawieszenie do czterech lat w przypadku skazania. Wyrok był daleki od jednomyślności: 5 sędziów zagłosowało za winą, podczas gdy 4 wybrali go zwolnić - informuje strona gianlucadimarzio.com.

Barbosa miał zostać uznany za winnego utrudnienia przeprowadzenia testów antydopingowych. Choć test, który ostatecznie zrobił był negatywny, to uważa się, że jego zachowanie stanowiło "oszustwo lub próbę oszustwa". Gabigol to 18-krotny reprezentant Brazylii. W narodowych barwach zdobył pięć goli. W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o wyroku Paula Pogby, który został zawieszony za stosowanie dopingu. Piłkarz nie zgadza się z wyrokiem i zamierza się odwoływać, jednakże nie wiadomo, jak potoczą się jego losy. Niewykluczone, że utrzymanie wyroku zakończy jego karierę piłkarską.