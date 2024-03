Gwiazdor marzył, by zostać Rosjaninem. Nagle wypięli się na niego. Cena za błędy

Quincy Promes od 2021 roku występuje w Spartaku Moskwa. Nigdy nie ukrywał, że jest bardzo przywiązany do Rosji. W tym kraju uznawany jest za gwiazdę i nazywają go "rosyjskim sercem". Ponadto zabiegał również o rosyjskie obywatelstwo. Ostatnio wiele mówi się o jego problemach z prawem. Cztery lata temu na jednej z imprez rodzinnych dźgnął nożem kuzyna, a przy okazji ukradł naszyjnik. W czerwcu ubiegłego roku zapadł w tej sprawie wyrok. Holender został skazany na półtora roku. Później udowodniono mu także przemyt ponad 1,3 tony kokainy, za co usłyszał wyrok sześciu lat pozbawienia wolności.

Spartak nie chce płacić Promesowi. "Klub ma prawo"

Piłkarz nie miał jak odbyć kary, ponieważ Holandia nie ma umowy ekstradycyjnej z Rosją. Promes został jednak zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i obecnie przebywa w więzieniu. Holenderska prokuratura zapewnia ponadto, że wystąpi o ekstradycję. Teraz Promes ma kolejne problemy. Rosyjskie media przekazały, że Spartak przestał wypłacać mu wynagrodzenie. Decyzję klubu skomentował prawnik Igor Buszmanow.

- Klub ma ewidentnie prawo chronić swoje interesy finansowe w obecnej sytuacji z Promesem. Zaprzestanie przekazywania mu wynagrodzenia, biorąc pod uwagę długą nieobecność na treningach i ważnych meczach z winy sportowca, jest jednym ze środków samoobrony. Ponadto z uwagi na jego aresztowanie, narusza w ten sposób obowiązki pracownicze - powiedział w rozmowie ze sport-express.ru.

Quincy Promes w bieżącym sezonie rozegrał łącznie 21 meczów, w których strzelił osiem goli i zaliczył tyle samo asyst. W przeszłości występował między innymi w Sevilli i Ajaksie Amsterdam. Był także regularnie powoływany do reprezentacji Holandii. W narodowych barwach zagrał łącznie 50 meczów. Ostatni raz w kadrze pojawił się na boisku podczas Euro 2020.