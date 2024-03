Miał być gwiazdą ekstraklasy. Zawiódł w kolejnym klubie. Niewypał

W minionym sezonie Raków Częstochowa sięgnął po mistrzostwo Polski, po czym dokonał kilku znaczących wzmocnień. Jednym z nich było sprowadzenie Sonny Kittela z Hamburgera SV. Eksperci podkreślali, że to prawdziwy hit transferowy, ale finalnie okazał się niewypałem. Niemiec wystąpił w 22 meczach, zdobywając zaledwie cztery gole i jedną asystę, co było wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań.

- To zaprzeczenie swoim ideałom, na których Raków się opiera. Może to jest też nauczka dla Rakowa, żeby pozostać przy swoim i że zespół jest ponad wszystko - mówił Dawid Szymczak ze Sport.pl. W lutym polski klub zdecydował się wypożyczyć Kittela do Western Sydney Wanderers. Wydaje się jednak, że i tam piłkarz nie zagrzeje długo miejsca.

Sonny Kittel wróci do Rakowa? Media: Obecny pracodawca nie jest z niego zadowolony

Pomocnik rozegrał sześć spotkań w barwach australijskiej drużyny. Początkowo wchodził z ławki rezerwowych, a ostatnio dostawał nieco więcej szans już od pierwszego gwizdka. Na murawie spędził łącznie 272 minuty, notując po drodze dwie asysty.

Jednak jak donosi profil WESTSYDFAN na X, rzekomo władze klubu nie są zadowolone z występów Kittela i nie są zainteresowane przedłużeniem współpracy. Tym samym wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu sezonu Niemiec wróci do Rakowa, co nie jest dobrą informacją dla mistrzów Polski. Jego kontrakt z częstochowską ekipą obowiązuje do czerwca 2026 roku.

Kittel miał żal do Rakowa

Tuż po wypożyczeniu do Australii Kittel miał sporo pretensji do Rakowa. Twierdził, że nie pozwolono mu udowodnić swojej wartości. - Myślę, że jestem w dobrym wieku, w dobrym momencie swojej kariery i staram się to pokazać. W Rakowie nie mogłem tego zrobić, ale wcześniej w Niemczech grałem w każdym meczu po 90 minut. Byłem w dobrym momencie i w dobrej formie. Przez sześć miesięcy nie mogłem tego pokazać, bo nie dostawałem minut - podkreślał w jednym z wywiadów.

Wierzył, że uda mu się zrobić kolejny krok w karierze właśnie na australijskich boiskach. Ale zgodnie z doniesieniami tamtejszych mediów, rzeczywistość okazała się zgoła inna. O tym, czy ostatecznie Kittel wróci do Rakowa, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Piłkarz nie odnalazł się w drużynie mistrza Polski i nie wiadomo, czy dostanie kolejną szansę, czy zostanie sprzedany już latem.

Mimo to Kittel zapisał się na kartach historii Rakowa również w pozytywny sposób. - Spłacił się dzięki bramce z Karabachem. Ten gol był bardzo cenny finansowo - podkreślał Piotr Obidziński, prezes częstochowskiej drużyny w rozmowie z weszlo.com. Kittel pojawił się na boisku w 81. minucie, a dziesięć minut później dał zwycięstwo 3:2 Rakowowi w pierwszym meczu II rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów.