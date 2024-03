Przełom! Sąd potwierdził ws. kaucji za Daniego Alvesa. "Udało się"

Dani Alves od stycznia 2023 roku przebywa w katalońskim więzieniu Brians 2. Dokładnie wtedy został oskarżony o napaść na tle seksualnym na 23-letnią kobietę, do której miało dojść 30 grudnia 2022 roku w jednym z nocnych klubów w Barcelonie. Podczas śledztwa wyszło na jaw, że poza molestowaniem Brazylijczyk miał ją uderzyć i zgwałcił. Dodatkowo kilkukrotnie zmieniał zeznania, co pogorszyło tylko jego sytuację. Ostatecznie skazano go na 4,5 roku pozbawienia wolności.

Nie tak dawno w sieci pojawiła się fałszywa informacja, że popełnił samobójstwo. - Już został skazany. Czy to nie wystarczy? Teraz ludzie chcą, żeby zginął. Chcą śmierci mojego brata. Co za okrucieństwo - grzmiał jego brat. Następnie wypłynęły za to wieści, że piłkarz może nawet niebawem opuścić areszt. - Jestem zaskoczona i oburzona - stwierdziła mecenas pokrzywdzonej Ester Garcia.

Hiszpanie potwierdzają. Alves zapłacił kaucję i wyjdzie na wolność

Jak informował "El Pais", aby tak się stało, Brazylijczyk musiał zapłacić "jedną z najwyższych kaucji w historii", która wynosiła milion euro. Pomóc miał w tym ojciec jego przyjaciela Neymara, który wycofał się z tego pomysłu. Rzekomo głównym powodem miały być naciski brazylijskiej siły politycznej oraz mediów. Mimo to agenci Alvesa, na którego koncie bankowym znajdowało się jedynie 51 tys. euro, zaczęli działać.

Dziennik "La Vanguardia" podał w poniedziałek, że po weekendzie intensywnych spotkań i telefonów udało się zebrać całą kwotę. Skarb państwa nadal jest winny piłkarzowi sześć milionów euro, dlatego agenci posłużyli się nimi jako zastaw. "Od kredytu w podmiocie bankowym, po pożyczkę w kręgach pozabankowych, udało się wywalczyć potrzebny milion" - czytamy.

Agentka Alvesa Ines Guardiola próbowała nawet przekonać prawnika z wymiaru sprawiedliwości, aby przedłużyć godzinę dokonania wpłaty. Chciała przyspieszyć sprawę w piątek, aby piłkarz mógł zyskać pozwolenie na wyjście jeszcze przed weekendem. Ale nie udało się. Sekcja 21 Sądu w Barcelonie potwierdziła za to w poniedziałek, że otrzymała kwotę poręczenia. "Rychłe zwolnienie z więzienia" - przekonują dziennikarze "Mundo Deportivo".

Hiszpańskie media wyjaśniają, że pieniądze nie pochodzą jednak ze zwróconych środków ze skarbu państwa. Nie zmienia to faktu, że sąd otrzymał wspomniany milion i tym samym niebawem Alves będzie mógł wyjść na wolność.

Mimo wyjścia będzie podlegał surowym restrykcjom. Nie dość, że został zobowiązany do oddania obu paszportów - hiszpańskiego i brazylijskiego, to co tydzień ma się osobiście stawiać w siedzibie sądu. Ma też stanowczy zakaz zbliżania się do ofiary zdarzenia na odległość 1 km.