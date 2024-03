17-letni piłkarz zmarł po starciu z rywalem. Na boisku nie było karetki

Piłka nożna to mocno kontaktowy sport, przez co zawodnicy często doznają różnych kontuzji. Niektóre urazy są jednak na tyle groźne, że mogą zamienić się w tragedię. W piątek 15 marca do dramatycznych scen doszło w Algierii. 17-letni piłkarz drużyny NRB Oued El Ma do lat 17. - Wassim Djezzar - zmarł po interwencji jednego z rywali nieco ponad tydzień później. Na obiekcie nie było karetki, która mogłaby przewieźć chłopca do szpitala.

