Pokazali, co zrobił Bellingham. Kryminał. Mógł zakończyć karierę rywala [WIDEO]

Sobotnie spotkanie pomiędzy Brazylią a Anglią nie było zbyt udane w wykonaniu Jude'a Bellinghama. Nie dość, że nie trafił do bramki rywala, to przez cały mecz był faulowany przez brazylijskich piłkarzy. Ale i oNa początku sam dopuścił się jednak brzydkiego przewinienia, po którym miał sporo szczęścia, że arbiter nie wyrzucił go z boiska. "Paskudny faul" - napisał dziennik "Mundo Deportivo".

