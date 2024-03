To byłby wielki hit. Napoli chce zastąpić Zielińskiego gwiazdą Bayernu

Zieliński reprezentuje barwy Napoli od sierpnia 2016 roku, kiedy został pozyskany za 16 milionów euro z Udinese. Do tej pory wystąpił w jego barwach w 360 meczach, w których strzelił 50 goli i zanotował 46 asyst. Jego umowa z Napoli wygasa wraz z końcem czerwca 2024 roku i nie zostanie przedłużona. Wszystko wskazuje na to, że przeniesie się do Interu Mediolan na zasadzie wolnego transferu. Według włoskiej "La Gazzetta dello Sport", Polak w drużynie 19-krotnego mistrza Włoch będzie zarabiać 4,5 mln euro netto za sezon.

Zastąpienie go nie będzie prostym zadaniem, lecz Napoli wytypowało już kilka celów transferowych. W ostatnich tygodniach w gronie potencjalnych następców Zielińskiego wymieniano m.in. Lewisa Fergusona z Bologii czy Sebastiana Szymańskiego z Feberbahce. Włoskie media określały Szymańskiego "idealnym następcą Zielińskiego, który teraz strzela jak napastnik".

Napoli zainteresowane sprowadzeniem gracza Bayernu Monachium

Teraz włoski dziennik "Corriere dello Sport" poinformował o innym piłkarzu, który znajduje się w kręgu zainteresowań mistrzów Włoch. Chodzi o Leona Goretzkę. Bieżąca kampania jest daleka od ideału dla pomocnika Bayernu Monachium. W tym sezonie rozegrał dotychczas 31 meczów, w których zdobył cztery bramki i zanotował dziewięć asyst. Goretzka jednak nie zawsze grał w wyjściowym składzie, a jego występy nie stały na wysokim poziomie. Ponadto został pominięty przez selekcjonera reprezentacji Niemiec, Juliana Nagelsmanna, na marcowe zgrupowanie kadry. Kontrakt Goretzki z Bayernem Monachium jest ważny do końca czerwca 2026 roku. 57-krotny reprezentant Niemiec wyceniany jest obecnie na 40 milionów euro - według "Transfermarkt".

Źródło dodaje, że innym kandydatem do wzmocnienia szeregów Napoli jest Heorhij Sudakor z Szachtara Donieck. Ukrainiec zaczął grać w drużynie Szachtara w sezonie 2020/2021. Wystąpił dotychczas 91 razy, zdobył 15 goli i zaliczył 14 asyst. Według "Transfermarkt" jego aktualna wartość rynkowa wynosi 25 milionów euro.

W bieżących rozgrywkach Napoli spisuje się fatalnie. Po 29. kolejkach drużyna prowadzona przez Simone Inzaghiego zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 45 punktów. W kolejnym meczu zmierzy się u siebie z Atalantą Bergamo. To spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 12:30.