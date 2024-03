Niesamowita metamorfoza legendy futbolu. Trudno uwierzyć, że to on [WIDEO]

W marcu 2023 roku Mesut Oezil, jako piłkarz tureckiego Basaksehiru, zdecydował się na zakończenie kariery piłkarskiej. - Po głębokich przemyśleniach ogłaszam natychmiastowe odejście na emeryturę. Miałem zaszczyt być zawodowym piłkarzem przez prawie 17 lat i jestem niesamowicie wdzięczny za tę szansę. Ale w ostatnich tygodniach i miesiącach, kiedy doznałem również kontuzji, stało się coraz bardziej jasne, że nadszedł czas, aby opuścić wielką scenę futbolu - przekazał wówczas w oficjalnym komunikacie.

Były reprezentant Niemiec najlepsze lata swojej kariery spędził w Realu Madryt i Arsenalu. Z hiszpańskim klubem sięgał po mistrzostwo Hiszpanii (2011/2012), Puchar Hiszpanii (2010/2011) i Superpuchar Hiszpanii (2012/2013). Z kolei z angielską drużyną zdobył po cztery Puchary Anglii oraz po dwa Superpuchary Anglii.

Co za metamorfoza Oezila. Jego forma robi wrażenie

Po przejściu na sportową emeryturę pozostał w sporcie, ale zmienił się nie do poznania. Fani, którzy nie śledzą Oezila w mediach społecznościowych, mogliby mieć problem z rozpoznaniem 35-latka na ulicy! A to wszystko przez to, że od kilku miesięcy były gracz Realu Madryt regularnie odwiedza siłownię i przybiera na masie mięśniowej. Chociaż Oezil mierzy 180 cm wzrostu, to nigdy nie wyróżniał się na boisku wielką siłą fizyczną. W trakcie piłkarskiej kariery był "chucherkiem". To się jednak zmieniło i teraz jest dużym facetem.

Pod wrażeniem jego formy jest serbski portal kurir.rs. Dziennikarze tego serwisu zwrócili uwagę na jedną ważną kwestię. - Wszystko wskazuje na to, że Oezil po zakończeniu profesjonalnej kariery odkrył nową pasję. W ostatnim czasie dokonał niewiarygodnej metamorfozy. Dziś Oezil nie wyrywa się z siłowni - czytamy. Zdaniem źródła miłość do treningów na siłowni zaszczepiła w nim jego żona, Amine Oezil.

W trakcie kariery Mesut Oezil reprezentował barwy takich klubów, jak m.in.: Arsenal, Real Madryt, SV Werder Brema, FC Schalke, Fenerbahce czy Basaksehir FK.

W barwach reprezentacji Niemiec rozegrał 92 mecze, strzelając w nich 23 goli i notując 40 asyst. Z naszymi zachodnimi sąsiadami został triumfatorem mistrzostw świata w 2014 roku.