"Haniebny rozdział w piłce". Brazylia wyparła się swoich legend

Przez ostatnie tygodnie pojawiało się wiele informacji w mediach nt. Daniego Alvesa i Robinho, a więc byłych reprezentantów Brazylii. Alves został skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności za napaść na tle seksualnym w jednym z nocnych klubów w Barcelonie. Do zdarzenia doszło 30 grudnia 2022 r. Śledztwo przeprowadzone przez służby wykazało, że piłkarz nie tylko molestował kobietę, której musi zapłacić 150 tys. euro odszkodowania, ale też ją uderzył i zgwałcił. Teraz sąd podjął decyzję o tymczasowym zwolnieniu Alvesa do czasu zapadnięcia prawomocnego wyroku. Piłkarz musi jednak zapłacić milion euro kaucji.

- Jestem zaskoczona i oburzona. Wygląda na to, że sprawiedliwość jest tylko dla bogatych. To powinno zostać szybko rozstrzygnięte. Ale to, że złożę teraz zażalenie, nie oznacza, że zarządzenie tymczasowego zwolnienia zostanie zawieszone - przyznała Ester Garcia, mecenas pokrzywdzonej kobiety.

W przypadku Robinho należy cofnąć się do 2013 r., kiedy ten był zawodnikiem Milanu. Wtedy wziął udział w zbiorowym gwałcie na kobiecie pochodzącej z Albanii w jednym z klubów nocnych. W 2017 r. zapadł wyrok, zgodnie z którym Robinho został skazany na dziewięć lat pozbawienia wolności. Brazylijczyk skorzystał z możliwości odwołania się, a w styczniu 2022 r. zapadł ostateczny wyrok. Pierwotnie wydawało się, że Robinho odbędzie karę w więzieniu we Włoszech, ale ze względu na zabronioną ekstradycję, trafi do brazylijskiego więzienia.

- Nie ma konstytucyjnych przeszkód, aby zatwierdzić wykonanie kary. Wyrok został utrzymany w mocy przez sąd w Mediolanie, który jest właściwym organem - przekazał Francisco Falcao, minister trybunału w uzasadnieniu wyroku. Robinho został zatrzymany w swoim domu w Santosie, a teraz trafił do Zakładu Karnego nr 2 w Tremembe w stanie Sao Paulo.

Brazylia reaguje na przypadki Alvesa i Robinho. "Haniebny rozdział"

Brazylijska federacja wydała komunikat ws. Alvesa i Robinho, w którym wyraziła współczucie dla ofiar i nie ukrywała rozczarowania zachowaniem byłych piłkarzy. "To jeden z najbardziej haniebnych rozdziałów w brazylijskim futbolu. To haniebne, że zawodnik czuje się komfortowo, popełniając tego rodzaju perwersje, wykorzystując to, co osiągnął i myśląc, że dzięki sportowi będzie chroniony przed tymi konsekwencjami" - komentuje Ednaldo Rodrigues, szef federacji.

"Te dwie sprawy nie mogą zakończyć się jedynie na skazaniu sprawców. Ważne jest, by odważna postawa ofiar zainspirowała więcej kobiet do braku milczenia przy takich okrucieństwach. Solidaryzujemy się z ofiarami tych dwóch brutalnych przestępstw. Musimy stać na czele walki nie tylko z przemocą seksualną, ale z każdym rodzajem przemocy. Każdy musi zapłacić za popełnione przestępstwa. Mam dużo wiary w sprawiedliwość" - dodaje Rodrigues.

Rodrigues dodatkowo przyznał, że federacja musi działać i edukować społeczeństwo. Do tego wezwał też Danilo, zawodnik Juventusu, który jest na marcowym zgrupowaniu kapitanem reprezentacji Brazylii i w wywiadzie odnosił się do roli sportowców. - Te przypadki Alvesa i Robinho są policzkiem dla wszystkich kobiet - dodała Leila Pereira, szefowa delegacji w brazylijskim ZPN-ie.