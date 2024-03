Niewiarygodne, co zrobił Edinson Cavani. To nagranie zobaczyły tysiące [WIDEO]

200 - dokładnie tyle goli Edinson Cavani strzelił w barwach Paris Saint-Germain, do którego trafił w 2013 roku, odchodząc z SSC Napoli za ponad 64 miliony euro. We francuskim klubie spędził siedem lat, rozgrywając 301 spotkań. Tylko Kylian Mbappe jest skuteczniejszym piłkarzem w historii paryskiej drużyny. 25-latek zdobył na ten moment równe ćwierć tysiąca goli.

Cavani błyszczy w Boca Juniors. Kapitalny gol z "nożyc"

W 2020 roku Cavani na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Manchesteru United. Na Old Trafford występował przez dwa lata, po czym na rok wylądował w hiszpańskiej Valencii. W lipcu zeszłego roku Urugwajczyk wyjechał z Europy i został piłkarzem Boca Juniors. Do tej pory w argentyńskiej drużynie 37-latek zagrał tylko w dziewięciu spotkaniach, w których zdobył sześć bramek.

Dwa trafienia Edinson Cavani dopisał po ostatnim meczu 1/32 finału Pucharu Argentyny. Tam Boca Juniors zmierzyło się u siebie z Central Nort. Urugwajczyk pierwszy raz wpisał się na listę strzelców w 18. minucie. Wtedy to wykorzystał świetne, płaskie dośrodkowanie kolegi z drużyny, umiejętnie dokładając nogę. Piłka po jego strzale wylądowała pod poprzeczką bramkarza gości.

Drugiego gola były napastnik PSG strzelił 12 minut po rozpoczęciu drugiej połowy. Najpierw sam podał do Miguela Merentiela, który zrobił kółeczko w polu karym, po czym popisał się miękkim, zwrotnym dośrodkowaniem do Cavaniego. Ten, zamiast przyjmować piłkę, złożył się do "nożyc" i z bliskiej odległości w efektownym stylu pokonał bramkarza Central Nort. W 75. minucie trzeciego gola dla gospodarzy dołożył wspomniany Merentiel, ustalając wynik spotkania na 3:0.

W 1/16 finału Pucharu Argentyny Boca Juniors zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Almirante Brown - San Martin Tucuman.

W 2022 roku Edinson Cavani udzielił głośnego wywiadu "Mundo Deportivo", w którym docenił... Roberta Lewandowskiego. "Widzę w nim czystego napastnika. W tym jest najlepszy na świecie. Ma wszystko, czego trzeba do bycia "dziewiątką", choć współczesny futbol wymaga innych rzeczy" - przyznał Urugwajczyk.