Katastrofa absolutnej legendy futbolu. Jego dom idzie pod młotek. Milionowe długi

Cafu to z pewnością jeden z najwybitniejszych bocznych obrońców w historii futbolu. Brazylijczyk wygrał ponad 20 trofeów w karierze, w tym dwa tytuły mistrza świata z Brazylią w 1994 i 2002 roku. W klubowej karierze jest najbardziej kojarzony z występami dla Sao Paulo, Romy i Milanu. Jego ostatnim klubem był angielski Garforth Town, który występował wtedy na ósmym poziomie rozgrywkowym. Cafu jednak otwarcie uważa, że lepszym obrońcą od niego był Dani Alves. Teraz jednak jest o nim głośno ze względu na to, że ma problemy finansowe.

Legenda musi spłacić długi. Jego rezydencja będzie wystawiona na aukcję

Portal uol.com.br informuje, że Cafu jest zmuszony sprzedać willę położoną w Barueri w stanie Sao Paulo, by spłacić długi. Aukcja wspomnianej willi odbędzie się 4 kwietnia. Posiadłość zostanie wystawiona za kwotę odpowiadającą jej rzeczywistej wartości. Mowa o 40 mln reali brazylijskich, czyli około 7,4 mln euro. Jeżeli jednak nie znajdzie się nabywca, to kwota na aukcji zostanie obniżona do 20 mln reali (3,7 mln euro). Cafu próbował z pomocą prawników zapobiec sprzedaży, ale orzeczenie sądu zostało utrzymane w mocy.

Portal uol.com.br dodaje, że niemal cała kwota uzyskana z aukcji zostanie potem przeznaczona na spłatę wierzycieli. Jednym z nich jest oddział banku Banco Industrial - w tym przypadku mowa o 4,2 mln reali (ponad 770 tys. euro). Strona Cafu, którą prowadzi prawnik Ricardo Sewaybrick, nie zamierza komentować postępowania aż do jego zakończenia. Posiadłość Cafu ma 2581 metrów kwadratowych, a w niej znajduje się basen, pokój gier, boisko do piłki nożnej, pokój z trofeami, sauna, windy czy sala kinowa.

Już wcześniej Cafu próbował uniknąć licytacji swojej rezydencji, argumentując to faktem, że jest ona jego głównym miejscem zamieszkania. Prawo w Brazylii wskazuje jasno, że nie można usunąć danej osoby z posiadłości, jeśli jest ona jego miejscem zamieszkania. Cafu dodatkowo twierdził, że spłata długu byłaby gwarantowana przez inne aktywa, które znajdują się w jego majątku. Ta argumentacja nie została jednak przyjęta przez sąd. W związku z tym Cafu w oczy zajrzało bankructwo.

Już wcześniej media w Brazylii informowały o problemach finansowych Cafu w związku z faktem, że miał pomóc anonimowemu biznesmenowi pochodzącemu z Sao Paulo. Sąd skonfiskował pięć nieruchomości byłego piłkarza w związku z rosnącym zadłużeniem.