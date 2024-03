Były kapitan reprezentacji Polski grozi, że zrzeknie się obywatelstwa. "Potnę nożyczkami"

Jacek Bąk to postać bardzo zasłużona dla polskiej piłki. Były obrońca zagrał blisko 100 meczów w kadrze narodowej, był też jej kapitanem. W biało-czerwonych barwach zagrał na mistrzostwach świata w Korei i Japonii, mistrzostwach świata w Niemczech oraz na mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz szykuje tajną broń na Walię? "Oby nasze marzenia nie znalazły się w koszu"

Jacek Bąk w tarapatach. "Zrobiono ze mnie złodzieja!"

Dlatego nie dziwiło rozgoryczenie Bąka, gdy w listopadzie opowiadał o problemach z prawem. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC) w Puławach żąda od byłego reprezentanta Polski zapłaty w wysokości 100 tysięcy złotych za doprowadzenie energii do nieużywanego od 2018 roku lokalu. Bąk twierdził wtedy, że żadnej umowy z OPEC już nie miał. - Przez lata wykonywano usługę, której ani nie zamawiałem, ani nie chciałem. I teraz mam za to płacić. Zostałem skrzywdzony, zrobiono ze mnie złodzieja! Zamykając fitness, była żona rozwiązała umowę z OPEC (...). Mimo to, jak się okazało, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie zaprzestało przesyłania energii do pustego, nieużywanego lokalu, a rachunek wystawiło mnie - mówił wtedy były reprezentant Polski w rozmowie z "Faktem".

Były reprezentant Polski zrzeknie się obywatelstwa? "Polskie potnę nożyczkami"

Bąk zapowiadał wtedy, że jeżeli sąd nie wyda wyroku po jego myśli, to zrzeknie się polskiego obywatelstwa i wyjedzie do Francji. Teraz w rozmowie z WP Sportowe Fakty informuje, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

- Lokal jest zamknięty, prąd odłączony, nic tam nie ma. Jeśli przegram tę sprawę, to dopiero się wypowiem... Na razie muszę się hamować i ważyć słowa. Jeśli dostanę wyrok, to będziemy mogli mówić o jakimś oszustwie i złodziejstwie. Jak można w taki sposób szanować obywatela, który w dodatku zrobił coś dla tego kraju? - mówi w wywiadzie z portalem. Okazuje się, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy dług jeszcze dodatkowo urósł i wynosi już ok. 150 tysięcy złotych. Bąk wciąż czeka na termin kolejnej rozprawy, ale podtrzymuje swoje słowa z listopada i zapowiada, że zrzeknie się obywatelstwa, jeżeli zostanie skazany.

- Natychmiast zrzekam się obywatelstwa, długo nie będę czekał. Mam jeszcze obywatelstwo francuskie, więc nim będę się posługiwał. Polskie potnę nożyczkami bez zawahania - podsumował.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że nie jest wcale tak łatwo zrzec się polskiego obywatelstwa. Może to zrobić każdy, ale odpowiedni wniosek musi zaakceptować prezydent Polski. W 2022 roku zaakceptowano 319 z 370 takich podań (za dane.gov.pl). W większości dotyczyły one osób, które posiadają paszport państwa, które nie zezwala na więcej niż jedno obywatelstwo.