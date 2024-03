To się dzieje w Europie! "Z" na trybunach! Gest poparcia dla zbrodni Rosjan [WIDEO]

24 lutego minęły dwa lata od inwazji Rosjan na Ukrainę. Po ataku UEFA postanowiła zawiesić agresora w prawach członka, w związku z tym tamtejsze kluby i reprezentacja zostały wykluczone z międzynarodowej rywalizacji. Mimo to "Sborna" rozgrywała mecze towarzyskie, ale z drużynami z Azji lub Afryki. Do czasu. Zagrać z Rosją zgodziła się Serbia. - Spotkamy się z Serbami, to naród nam bardzo bliski, prawdziwi przyjaciele. Wspaniale będzie stoczyć z nimi przyjacielską walkę - mówił Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Władimira Putina. Ostatecznie do meczu faktycznie doszło i zakończył się wygraną piłkarzy Walerija Karpina aż 3:0. Jak się okazuje, to nie był ostatni gest przyjaźni Serbów w stronę Rosjan.

Serbowie znów bratają się z Rosjanami. Haniebny gest

W minioną sobotę w Belgradzie rozegrano sparing pomiędzy lokalną FK Crveną Zvezda i Zenitem Sankt-Petersburg. Było to wielkie wydarzenie nie tylko dla rosyjskiego, ale i serbskiego futbolu. Świadczy o tym m.in. fakt, że na trybunach pojawiły się tłumy. Obiekt pomieści około 51 tysięcy widzów, a tego dnia zjawiło się na nim ponad 40 tysięcy kibiców.

I to właśnie o ich zachowaniu mówi się najwięcej po meczu. Już na początku odśpiewano "Katiuszę", czyli radziecką piosenkę żołnierską. Serbowie wywiesili rosyjskie flagi, a także baner z napisem "Moskwa 22.03. Opłakujemy", nawiązując do zamachu w sali koncertowej Crocus City Hall.

Jednak to nie te gesty wywołały poruszenie w mediach. Na początku drugiej połowy serbscy fani okazali wsparcie Rosjanom w kwestii wojny. Przygotowali specjalny pokaz pirotechniczny. Odpalili race, tworząc na trybunach literę "Z", a więc symbol inwazji Władimira Putina na Ukrainę. W odpowiedzi kibice Zenita utworzyli z rac literę "V", która także jest znakiem działań zbrojnych rosyjskiego dyktatora.

Zenit Sankt Petersburg kontynuuje serię sparingów z serbskim klubem

Rosjanie szybko zaczęli chwalić się tym spotkaniem w mediach społecznościowych. Portal championat.com pisał o "braterskim sparingu". Na boisku nie działo się jednak zbyt wiele, bo padł zaledwie jeden gol i to w 82. minucie spotkania. Wówczas drogę do siatki znalazł Nikola Knezević, a Crvena Zvezda wygrała 1:0.

Było to już kolejne starcie tych drużyn od czasu inwazji Rosjan na Ukrainę. W poprzednim sezonie Crvena dwukrotnie gościła na wschodzie. W pierwszym meczu przegrała 1:2, a w drugim 1:3.

Z kolei latem 2023 roku serbska ekipa przyjechała na przedsezonowy turniej i zrewanżowała się Zenitowi - 2:1. Oba kluby łączy wspólny sposor - Gazprom.