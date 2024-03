Blisko trzy lata i koniec. Kraj Basków znów zagrał. I od razu sensacja

Kraj Basków to wspólnota autonomiczna na północy Półwyspu Iberyjskiego, która jest podzielona między Hiszpanię a Francję. To właśnie z tej części kraju wywodzą się kluby grające w najwyższych klasach rozgrywkowych w Hiszpanii, takie jak Athletic Club, Eibar, Deportivo Alaves, Osasuna Pampeluna czy Real Sociedad. Reprezentacja Kraju Basków gra jednak tylko mecze towarzyskie od 1922 roku, ponieważ kadra jest niezrzeszona ani w FIFA, ani w UEFA. Tamtejszy Związek Piłki Nożnej zwrócił się pod koniec 2020 r. do obu organizacji o uzyskanie pełnoprawnego członkostwa.

"Pragnieniem większości społeczeństwa baskijskiego jest, aby Kraj Basków miał swoją reprezentację uznawaną na świecie" - mogliśmy przeczytać w komunikacie. Poza tym prezydent Luis Maria Elustondo poleciał do Szwajcarii wraz z członkami rządu, by odbyć rozmowy w tej sprawie. Warto zaznaczyć, że baskijska federacja jednogłośnie przegłosowała wniosek o złożenie stosownych dokumentów do UEFA i FIFA. Wniosek jednak został odrzucony ze względu na fakt, że Baskowie nie spełniają "pewnych określonych kryteriów".

W związku z tym Kraj Basków wciąż może rozgrywać jedynie mecze towarzyskie. Jeden z nich odbył się w drugiej połowie marca tego roku.

Niespodzianka w sparingu. Kraj Basków prowadził z uczestnikiem mundialu

Po raz ostatni Kraj Basków rozegrał mecz w lipcu 2021 r. Wtedy jednak przegrał 0:3 z francuskim zespołem Pau FC, występującym na poziomie Ligue 2. Teraz nadarzyła się okazja do sparingu z reprezentacją Urugwaju, a więc uczestnikiem ostatniej edycji mistrzostw świata w Katarze czy 15-krotnym triumfatorem Copa America. Po stronie Urugwaju brakowało Darwina Nuneza z Liverpoolu, ale Marcelo Bielsa wysłał powołania dla Federico Valverde z Realu Madryt czy Ronalda Araujo z Barcelony. Po stronie Kraju Basków był m.in. Jon Pacheco z Realu Sociedad, Alvaro Djalo z SC Braga czy Julen Agirrezabala z Athletiku.

Spotkanie odbyło się na Estadio San Mames w Bilbao. Po pierwszej połowie można było mówić o sporej niespodziance, bo Kraj Basków prowadził od 44. minuty po golu Alvaro Djalo. Urugwaj zdołał doprowadzić do wyrównania w 46. minucie za sprawą Matiasa Vecino. Mecz zakończył się remisem 1:1, co można i należy uznać za sporą niespodziankę. Djalo, a więc jedyny strzelec gola dla Kraju Basków, będzie od nowego sezonu piłkarzem Athletiku, który za niego zapłacił 15 mln euro.

- Zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę z tak trudnym rywalem, chcę pochwalić drużynę za osobowość i cały wysiłek. Osiągnęliśmy dobry wynik przeciwko świetnej drużynie. Dla Urugwaju nie ma meczów towarzyskich. Djalo? To świetny gracz, zawiesił reszcie wysoko poprzeczkę. Ma w sobie coś wyjątkowego - stwierdził Jagoba Arrasate, selekcjoner Kraju Basków, który obecnie odpowiada za wyniki Osasuny w lidze hiszpańskiej.

Na razie nie jest znana data kolejnego pojedynku z udziałem Kraju Basków.