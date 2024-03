Kłopoty Fernando Santosa. Sąd był bezlitosny

13 września zeszłego roku Fernando Santos przestał być selekcjonerem reprezentacji Polski. Portugalczyk poprowadził kadrę w sześciu meczach, m.in. w tym przegranym 2:3 z Mołdawią w Kiszyniowie, co było ogromną kompromitacją. Na początku tego roku Santos został trenerem Besiktasu, ale po 11 meczach ma tylko cztery zwycięstwa, co nie zadowala władz klubu. Latem może dojść do rozstania, mimo ważnego kontraktu do czerwca przyszłego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz szykuje tajną broń na Walię? "Oby nasze marzenia nie znalazły się w koszu"

- Nie myślę o rezygnacji. W ostatnich trzech meczach osiągaliśmy kiepskie wyniki, ale z Galatasaray i Antalyasporem przegraliśmy niezasłużenie. To najlepsze mecze za mojej kadencji - mówił Santos po tym, jak na sile zaczęły przybierać doniesienia o jego możliwym zwolnieniu. Teraz Portugalczyk ma jednak inne problemy.

Kolejne problemy Santosa w ojczyźnie. Chodzi o aferę podatkową

Jeszcze przed zatrudnieniem Santosa przez PZPN sporo mówiło się o aferze podatkowej z jego udziałem. Chodzi o to, że portugalska federacja wypłacała mu pieniądze podczas pracy w roli selekcjonera w latach 2014-2022 przez firmę Femacosa, którą Santos założył wraz z żoną w 2014 r. Przez to trener płacił niższe podatki i nie rozliczał się z pracodawcą jako osoba fizyczna. W listopadzie 2022 r. sąd zdecydował o tym, że Santos musi oddać państwu 4,5 mln euro w ramach zaległego podatku dochodowego. Portugalczyk z pomocą prawników odwołał się od wyroku i stwierdził, że "w tej sprawie jest zbyt wiele kłamstw".

Teraz portal expresso.pt podaje, że Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił ostateczną apelację ze strony Santosa. Linią obrony szkoleniowca był fakt, że przy podobnej sprawie sąd nie był w stanie rozstrzygnąć sporu. Warto dodać, że zapłata tej kwoty dotyczyła lat 2016-2017. Santos miał już uregulować płatność, ale nie należy wykluczać, że wkrótce zapadną kolejne orzeczenia dotyczące innych okresów czasowych, podczas których Santos był selekcjonerem Portugalii.

Wspomniany portal dodaje, że to nie koniec historii Santosa z wymiarem sprawiedliwości. W maju 2022 r. prokuratura wszczęła dochodzenia ws. możliwych dowodów oszustw podatkowych, a tamtejszy ZUS miał ocenić, czy Santos uchylał się od płacenia składek. Rodzime organy podatkowe chcą odzyskać zaległe kwoty za lata 2018-2021 nie tylko od Santosa, ale też od jego ówczesnych współpracowników.

Besiktas obecnie zajmuje czwarte miejsce w lidze tureckiej z 46 punktami i traci trzy punkty do trzeciego Trabzonsporu. Besiktas, którego piłkarzem jest Ernest Muci, zagra też w półfinale Pucharu Turcji po wyeliminowaniu 2:0 Konyasporu.