Był najlepszym piłkarzem świata. Żyje w bólu i jeździ 40-letnim samochodem [WIDEO]

Rok po tym, jak Roberto Baggio odebrał statuetkę Złotej Piłki, pierwszy raz w historii mistrzostwa świata odbyły się w Stanach Zjednoczonych. Do finału doszły reprezentacje Brazylii oraz Włoch. W meczu o tytuł w regulaminowym czasie gry, jak i w dogrywce nie padła żadna bramka. O mistrzostwie również pierwszy raz w historii zadecydowały rzuty karne. Finalnie Brazylijczycy zwyciężyli w nich 3:2, a swoją "jedenastkę" zmarnował wspomniany Baggio, który i tak stał się legendą włoskiego futbolu.

Tak obecnie żyje Roberto Baggio. "Mdleję ze zmęczenia"

Roberto Baggio całą piłkarską karierę rozwijał we Włoszech. Był zawodnikiem m.in. Juventusu, AC Milanu Interu Mediolan. W 1990 roku do drużyny z Turynu trafił z Fiorentiny za niecałe 13 milionów euro, co jak na tamte czasy było olbrzymią kwotą. W kadrze Włoch rozegrał 56 spotkań, w których z pozycji ofensywnego pomocnika strzelił 27 bramek.

W 2004 roku po czterech latach spędzonych w Brescii Baggio zawiesił buty na kołku. Legenda włoskiej piłki nie poszła jednak w ślady innych byłych zawodników, którzy często zostają trenerami lub ekspertami telewizyjnymi. Roberto Baggio wybrał życie w zgodzie z naturą. - Rżnę drewno, jeżdżę traktorem, a wieczorem jestem bardzo zmęczony, nawet mdleję ze zmęczenia - opowiadał w jednym z wywiadów. 57-latek zajmuje się swoim ranczem w Caldogno, gdzie spędza czas z rodziną. Oprócz tego praktykuje buddyzm czy działa charytatywnie m.in. jako ambasador ONZ ds. wyżywienia i rolnictwa.

Do niedawna próżno było szukać jakichkolwiek zdjęć czy postów Baggio w mediach społecznościowych. Dopiero kilka tygodni temu na jego profilu Instagram pojawiły się pierwsze materiały. Na jednym z nich widać, jak Włoch jeździ po okolicach Caldogno... 40-letnim Fiatem. Niecałe dwa lata temu jeden z kibiców spotkał Roberto Baggio w okolicach jego posiadłości. Legendarny piłkarz podpisał się na masce jego samochodu. - Kolejny, zniszczony samochód - żartował były reprezentant Włoch.

Na drugim opublikowanym poście Baggio zapozował w gronie rodziny. - Nie gra w piłkę, odkąd przeszedł na emeryturę. Nawet gdy gra z nami na podwórku, poddaje się po drugim dryblingu, ponieważ bardzo go boli i boi się, że ponownie dozna kontuzji. Nie wiem, co mam zrobić. Chciałbym jeszcze raz zobaczyć go na boisku. Brakuje mi tej ekscytacji, gdy widzę go biegnącego w stronę bramki, dryblingu, zwalniania, a potem… bramki! Ta radość, krzyczeliśmy jak szaleni - opowiadała córka Włocha cytowana przez mondo.rs. Ze względu na kapitalną technikę Roberto Baggio bardzo często był faulowany, przez co do tej pory odczuwa skutki brutalnych fauli.