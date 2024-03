Haaland w Barcelonie? Laporta ogłosił. Jaśniej się nie da

Po koszmarnej końcówce kadencji Josepa Marii Bartomeu FC Barcelona do dziś zmaga się finansowymi tarapatami. Do tej pory klub ma problemy z rejestracją niektórych zawodników, a w składzie często pojawiają się wychowankowie wyciągnięci z rezerw czy piłkarze zatrudnieni na zasadzie wolnego transferu. Mistrzów Hiszpanii nie stać na transakcje, na które może pozwolić sobie chociażby Real Madryt. Mimo to Barcelona ma swoje plany na zbliżające się okienko.

Haaland trafi do Barcelony? Stanowcza reakcja Joana Laporty

Ostatnio w hiszpańskich mediach pojawiły się plotki na temat tego, że Barcelona jest zainteresowana transferem Erlinga Haalanda. Ponoć osoby z otoczenia Norwega spotkały się z Deco, który jest dyrektorem sportowym katalońskiego klubu. Czy mistrzowie Hiszpanii rzeczywiście chcą ściągnąć Norwega do siebie? Słowa Joana Laporty nie pozostawiają żadnych wątpliwości.

- Nie potrzebujemy tak dużych transferów. Latem będziemy pracować nad rynkiem, ale nie spodziewam się wielkich transakcji. Będziemy celować w graczy zespołowych. Naszym priorytetem jest zaufanie do zespołu, który mamy teraz. Nie chcemy pozyskiwać zawodników, którzy mogliby zakłócić naszą harmonię - powiedział prezydent Barcelony cytowany przez "Mundo Deportivo".

Nic dziwnego, że Laporta "nie spodziewa się wielkich transakcji", skoro klub stara się oszczędzać, gdzie tylko się da. Kontrakt napastnika Manchesteru City jest ważny do końca czerwca 2027 roku, a Norweg wraz z Mbappe i Bellinghamem jest obecnie najdrożej wycenianym piłkarzem świata. Zespół Xaviego musiałby wyłożyć 180 milionów euro, aby ściągnąć 23-latka. To sprawia, że transfer Haalanda do Barcelony w tym momencie byłby po prostu nierealny, jednak prezydent klubu poinformował o tym w nieco innych słowach.

Xavi i jego następca z pewnością będą bazowali na młodzieży: Gavim, Pedrim, Alejandro Balde, Laminne Yamal'u czy Pau Cubarsim. Do tego w drużynie najprawdopodobniej zostanie Robert Lewandowski czy Ilkay Guendogan, przez co pomimo kłopotów finansowych kadra Barcelony i tak jest niczego sobie. Na ten moment z 64. punktami na koncie mistrzowie Hiszpanii są wiceliderami tabeli. Do pierwszego Realu Madryt tracą osiem oczek. 30 marca Barcelona zagra z Las Palmas, po czym 10 kwietnia zmierzy się na wyjeździe z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.