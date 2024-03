Były reprezentant Polski ujawnia. Dostał niemoralną propozycję. "Prowokacja"

Jacek Bąk był w przeszłości jednym z filarów reprezentacji Polski. Wziął udział m.in. w mistrzostwach świata w 2002 i 2006 r. oraz turnieju Euro 2008. W sumie rozegrał w niej aż 96 meczów, co czyni go ósmym najlepszym zawodnikiem w historii polskiej kadry pod względem liczby występów. Teraz w wieku 51 lat zdradził, że jeden mecz szczególnie mocno zapadł mu w pamięć. Wszystko przez zaskakującą historię, jaka wydarzyła się tuż przed jego rozpoczęciem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wściekły Wojciech Szczęsny ruszył prosto do szatni. Lewandowski tłumaczy

Jacek Bąk dostał zaskakujący telefon i to zaraz przed meczem kadry. "Walnął z grubej rury"

W rozmowie z "Faktem" Bąk ujawnił, że w 2006 r. otrzymał niemoralną propozycję. - W eliminacjach do mistrzostw Europy graliśmy w Brukseli z Belgią. Byłem w hotelowym pokoju kiedy zadzwonił telefon. Myślałem, że to jakiś belgijski dziennikarz - rozpoczął opowieść były środkowy obrońca. - Facet zaczął uprzejmie, a potem walnął z grubej rury: "A co byś powiedział na to gdyby w meczu był karny?". - "Nic, strzelilibyśmy gola i wygrali" - odparłem. - "Ale gdyby był karny dla Belgii, którego ty byś zrobił? A ja ci dam za to pieniądze?". Nie pamiętam, powiedział coś o dziesięciu czy dwudziestu tysiącach euro - wspominał rozmowę.

Jak wtedy zareagował? Od razu rozłączył się i zgłosił sprawę do ówczesnego selekcjonera reprezentacji Leo Beenhakkera. - Leo poklepał mnie po ramieniu, że to prowokacja, żebym się uspokoił i nic nie mówił chłopakom. Tak zrobiłem, ale na boisku czułem, że gram jakbym nosił plecak pełen ciężarów. Byłem przerażony, presja była straszna. Wygraliśmy 1:0 po golu Radka Matusiaka - przypomniał.

Tego meczu Jacek Bąk nie zapomni do końca życia. "Jakbym wyładował pociąg z węglem"

Okazuje się, że telefon mocno wytrącił naszego piłkarza z równowagi. - Kiedy sędzia wreszcie skończył moje męki, byłem tak skonany, jakbym wyładował pociąg z węglem. Ulga, ale i potworne zmęczenie psychiczne. Kiedy po kilku minutach wszystko ze mnie zeszło, mogłem wrócić na boisko i zagrać dwa mecze z rzędu. Dopiero po spotkaniu powiedziałem o wszystkim chłopakom - wyjaśnił. Happy-endem zakończyło się nie tylko tamto spotkanie, ale i całe eliminacje, w których Polska zajęła pierwsze miejsce w grupie m.in. przed Portugalią.

Jacek Bąk w kadrze występował w latach 1993-2008 i wielokrotnie pełnił funkcję jej kapitana. Był zawodnikiem takich klubów, jak: Olympique Lyon, Lens, czy Austria Wiedeń. Karierę zakończył w 2012 r.