Alarm w Miami ws. Messiego. Trener ogłosił

Leo Messi w niedawnym meczu Ligi Mistrzów CONCACAF doznał kontuzji, która wykluczyła go ze zgrupowania reprezentacji Argentyny. Przed nadchodzącym spotkaniem z New York Red Bulls nowe informacje w sprawie stanu zdrowia 36-latka przekazał Gerardo Martino, szkoleniowiec Interu Miami. Nie są one zbyt optymistyczne. - Przyglądamy się obrotowi spraw. Na razie jest to na wczesnym etapie - powiedział.

