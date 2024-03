Kulesza ogłosił sukces barona PZPN. To senator PiS

Mieczysław Golba z Podkarpackim Związkiem Piłki Nożnej związany jest od lat. W 2000 roku objął funkcję wiceprezesa. W 2016 roku zastąpił na stanowisku prezesa skompromitowanego Kazimierza Grenia. Teraz stało się pewne, że Podkarpackim ZPN-em będzie rządził przynajmniej do 2028 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Wściekły Wojciech Szczęsny ruszył prosto do szatni. Lewandowski tłumaczy

Kolejna kadencja Golby. Kulesza już mu pogratulował. Jadczak wskazuje na związki z PiS

Dzisiaj w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się walne zebranie delegatów Podkarpackiego ZPN. Wybór Mieczysława Golby na kolejną kadencję nie był zagrożony - w wyborach na prezesa był jedynym kandydatem, bo Adamowi Onyszczukowi nie udało się uzbierać 50 rekomendacji wśród klubowych działaczy. - Dziękuję wszystkim, którzy do końca mnie wspierali mimo nacisków z różnych stron. Zwolennicy obecnego Prezesa mogą świętować, zadanie zrealizowane. Jeżeli będą tak aktywni w następnej kadencji jak w trakcie kampanii, to nie trzeba będzie zgłaszać kontrkandydatów - skomentował to Onyszczuk w mediach społecznościowych.

Mieczysław Golba raczej pozostaje w cieniu innych wiceprezesów PZPN - zdecydowanie częściej można usłyszeć o Henryku Kuli i Wojciechu Cyganie - ale to jeden z najbliższych współpracowników prezesa Cezarego Kuleszy. Działacz pełniący funkcję wiceprezesa ds. zagranicznych jest związany z polityką - na co dzień jest senatorem Prawa i Sprawiedliwości, należy również do Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry. W listopadzie zrobiło się o nim głośno, gdy okazało się, że nie znalazł czasu na zaprzysiężenie - w tym czasie przebywał w Indonezji.

Reelekcji Golbie pogratulował niemal natychmiast Cezary Kulesza. Prezes PZPN pojawił się na walnym zebraniu Podkarpackiego ZPN w roli gościa. "Zakończyły się wybory w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej. Decyzją delegatów Mieczysław Golba został ponownie wybrany na stanowisko prezesa. Gratuluję i życzę powodzenia w dalszej działalności na rzecz polskiej piłki" - skomentował w mediach społecznościowych sternik polskiej piłki.

Na ten wpis Cezarego Kuleszy zareagował Szymon Jadczak. "Prezes PZPN gratuluje wyboru senatorowi PiS. Ale przecież PZPN w ogóle nie jest upolityczniony i powiązany z PiS" - skomentował dziennikarz śledczy.

Reelekcja Golby oznacza, że prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej będzie łącznie przynajmniej przez 12 lat.