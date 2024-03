W sobotę punktualnie o 12:00 w Krakowie doszło do hitowego starcia liderującej Wieczystej z drugą Avią Świdnik. Dla zespołu Sławomira Peszki była to okazja do powiększenia przewagi nad największym rywalem w walce o awans do drugiej ligi, a także kontynuowania serii zwycięstw. Dotychczas wiosną ekipa z Krakowa wygrała wszystkie trzy mecze, a punktów nie straciła od października.

Wieczysta Kraków zaczęła bardzo mocno. Jeden gol przesądził o zwycięstwie

Wieczysta już od pierwszych minut kontrolowała mecz i pokazała, że jest wyraźnym faworytem spotkania. Dobre okazje bramkowe mieli m.in. Michał Fidziukiewicz czy też Michał Trąbka. Ten pierwszy w 18. minucie wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Bramka padła po akcji z rzutu wolnego. Piłka najpierw trafiła w mur, jednak przejął ją jeden z graczy Wieczystej i dograł prosto na głowę napastnika. Ten nie mógł zmarnować sytuacji.

Kibice Avii, którzy stawili się w sektorze gości, nie mogli czuć satysfakcji. Po stracie gola ich zespół zniknął i wyglądał marnie na tle Wieczystej.

Krakowianie do końca meczu częściej utrzymywali się przy piłce i konstruowali więcej ataków. Drugą bramkę zdobyli jednak dopiero w ostatniej akcji meczu, kiedy trafił Paweł Łysiak. Chwilę wcześniej czerwoną kartkę obejrzał Sławomir Peszko. Trener Wieczystej protestował i wykrzykiwał coś w kierunku sędziego. Można domyślać się, że nie były to przyjemne słowa.

Wieczysta wygrała 2:0 po golach Fidziukiewicza oraz Łysiaka i dopisała kolejne trzy punkty do dorobku. To już dziesiąta wygrana tego zespołu z rzędu!

Wieczysta ma już 12 punków przewagi nad Avią, a do końca sezonu zostało 12 kolejek. Wiele wskazuje na to, że zespół Sławomira Peszki zrobił poważny krok w kierunku awansu do drugiej ligi. Kolejny mecz krakowianie rozegrają 30 marca z Wiazownicą.