Bolesny cios dla Rosjan. Stanowcza reakcja na zamach pod Moskwą

W ataku na Crocus City Hall zginęło już przynajmniej 115 osób, ale ta liczba na pewno jeszcze wzrośnie - stwierdził gubernator obwodu moskiewskiego. Rosyjskie służby zatrzymały już 11 osób, które mają być związane z zamachem. Do ataku w podmoskiewskim Krasnogorsku niemal od razu przyznali się terroryści z ISIS. Niektórzy eksperci obawiają się, że Rosjanie mogą próbować obwinić o te wydarzenia Ukrainę i wykorzystać je do wojennej eskalacji.

Sport w Rosji wstrzymany. Federacja odwołuje mecz reprezentacji

Na razie jednak Rosja jest w kompletnym szoku. Media sportowe z tego kraju informują o odwoływaniu kolejnych wydarzeń zaplanowanych na trwający weekend. Mer Moskwy Siergiej Sobianin odwołał wszystkie wydarzenia sportowe i rozrywkowe na terenie miasta. W ślad za nim poszli kolejni politycy i organizacje.

W tym gronie znalazła się m.in. rosyjska federacja, która poinformowała, że kadra narodowa nie zagra zaplanowanego na poniedziałek 25 marca meczu towarzyskiego z Paragwajem. Kilka dni temu Rosjanie pokazali się ze świetnej strony w wygranym 4:0 spotkaniu z Serbią - było to pierwsze starcie ich kadry z drużyną z UEFA, od kiedy Rosja wypowiedziała wojnę Ukrainie. To wydarzenie rosyjska propaganda wykorzystywała do granic możliwości.

"Teraz rosyjski sport znalazł się w żałobie. Kolejni piłkarze reprezentacji składają kondolencje, a selekcjoner Walerij Karpin rozważa nawet przedwczesne zakończenie zgrupowania" - informuje sport-express.ru. Mecz z Paragwajem na pewno nie odbędzie się w marcu, ale federacja zapowiedziała już, że zostanie zaplanowany na nowy termin. Kibice odzyskają też pieniądze wydane na bilety.