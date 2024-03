Finał gigantycznego skandalu. UEFA przyznała się do winy

Do prawdziwego dramatu doszło przed Stade de France 28 maja 2022 roku. Wówczas odbył się finał Ligi Mistrzów pomiędzy Liverpoolem a Realem Madryt (0:1), którego rozpoczęcie opóźniło się o 30 minut w związku z wydarzeniami pod stadionem. Po ogromnych korkach kibice tłoczyli się pod obiektem, złodzieje kradli bilety i wdzierali się na mecz również bez nich, a służby użyły gazu łzawiącego wobec fanów Liverpoolu. Teraz UEFA, która nie dopilnowała porządku oraz dopuściła do tłoczenia się kibiców przed bramami, wreszcie przyznała się do winy w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wściekły Wojciech Szczęsny ruszył prosto do szatni. Lewandowski tłumaczy

UEFA przeprosiła fanów Liverpoolu za finał Ligi Mistrzów w 2022 roku. Zawarli ugodę

W 2023 roku opublikowano niezależny raport, z którego wynikało, że to UEFA ponosi wszelką odpowiedzialność za wydarzenia z 28 maja 2022 roku. "The Guardian" donosi, że biegli uznali, że wydarzenia spod Stade de France mogły doprowadzić do "katastrofy z masowymi ofiarami śmiertelnymi". Kibice Liverpoolu nie tylko nie mogli dostać się na stadion, ale również odnieśli fizyczne obrażenia m.in. w związku z użyciem wobec nich gazu pieprzowego przez policję. Niektórzy doznali też traum.

Fani angielskiego zespołu wnieśli przeciwko UEFA skargę i finalnie doszli do porozumienia z władzami federacji. Organizacja w piątek 22 marca opublikowała w tej sprawie oficjalne oświadczenie.

"UEFA zawarła dziś pełną i ostateczną ugodę z kibicami Liverpoolu reprezentowanymi przez Pogusta Goodheada i Binghama Longa, którzy zgłosili roszczenia z tytułu obrażeń ciała w związku z wydarzeniami z finału Ligi Mistrzów UEFA 2022, który odbył się w Paryżu" - czytamy na stronie UEFA.

Dalej dowiadujemy się, że federacja już wcześniej wprowadziła specjalny system zwrotów pieniężnych, a teraz ustaliła również "kwotę tytułem rekompensaty za trudności i wyzwania, przed którymi stanęli" kibice Liverpoolu. Warunki ugody pozostaną jednak poufne.

"Ugoda została zawarta bez przyznania się do odpowiedzialności. UEFA jest zadowolona z osiągnięcia wspólnego stanowiska, które, jak ma nadzieję, zamknie sprawę. UEFA nie będzie udzielać dalszych komentarzy w tej sprawie" - czytamy w podsumowaniu.

- Od tygodni cierpię na coś, co można określić jedynie jako zespół stresu pourazowego, unikam tłumów i nie sądzę, że jestem gotowy, aby pójść na mecz piłki nożnej. Na pewno nigdy więcej nie pojadę do Paryża - mówił jeden z uczestników feralnych wydarzeń Matt Douglas cytowany przez "The Guardian". On, jak i wielu innych kibiców, otrzymają stosowne rekompensaty.