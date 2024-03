Były piłkarz Liverpoolu usłyszał wyrok. Przyznał się do wszystkiego

Jamie Cassidy to wychowanek Liverpoolu, który w przeszłości występował na pozycji pomocnika. W prestiżowej akademii z czerwonej części Merseyside grał w latach 1995-1999. W 1996 roku wraz z drużyną sięgnął po Młodzieżowy Puchar Anglii, pokonując w dwumeczu West Ham United 4:1. Wówczas biegał po boisku u boku takich gwiazd, jak m.in. Jamie Carragher czy Michael Owen. Na swoim koncie ma także występy w młodzieżowej reprezentacji Anglii.

Jego obiecująca kariera została zahamowana przez kontuzje, co potwierdził Jamie Carragher w swojej autobiografii z 2008 roku. - Cassidy zostałby zawodnikiem pierwszego składu, gdyby nie łapał tak wielu urazów - napisał Carragher. Ostatecznie, w seniorskiej drużynie Liverpoolu nigdy nie zadebiutował. Podjęta przez niego próba odbudowania kariery w innych klubach zakończyła się niepowodzeniem i wiele lat temu odwiesił buty na kołku. Po zakończeniu piłkarskiej kariery zszedł na złą drogę

Były piłkarz Liverpoolu skazany za przemyt narkotyków

Z informacji przekazanych przez "Daily Express" wynika, że Jamie Cassidy został skazany na karę więzienia. Sąd potwierdził oskarżenia z 2020 roku, kiedy to prokuratura postawiła przed byłym piłkarzem zarzut pośredniczenia w przemycie narkotyków oraz udziału w grupie przestępczej. Chodziło o narkotyki o wartości 28 milionów funtów, które szajka sprowadzała do Wielkiej Brytanii od kwietnia do maja 2020 roku. Środki odurzające były importowane z Boliwii, Kolumbii, Ekwadoru oraz Brazylii. Następnie trafiały one do Amsterdamy, a później do Liverpoolu.

Jamie Cassidy odgrywał ważną rolę w przemycie. Kierował kurierami, których zadaniem była dystrybucja nielegalnych substancji na terenie Szkocji oraz Anglii. Na czele grupy przestępczej stał jego starszy brat, Jonathan. Szajka prała brudne pieniądze za pośrednictwem firmy zajmującej się nieruchomościami. Obaj panowie zostali zatrzymani w 2020 roku.

Teraz znamy już decyzję sądu. "Daily Express" podaje, że były zawodnik Liverpoolu został skazany na 13 lat pozbawienia wolności i publicznie przyznał się do winy.